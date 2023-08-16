الطارف: إنتاج 1590 قنطارا من الصوف برسم الموسم الفلاحي الجاري

الطارف - حققت ولاية الطارف إنتاجا يقدر ب 1590 قنطارا من الصوف برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، حسب ما علم يوم الأربعاء من المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.

و أوضح المكلف بالإعلام بذات المديرية، صالح شمس الدين مقديش، ل(وأج) أن الإنتاج و هو عبارة عن صوف الأغنام، يمثل زيادة تقدر ب 130 قنطارا مقارنة بالموسم الفارط.

و استنادا لذات المصدر، فإن البلديات التي تتصدر تربية الماشية و تعرف بتعداد كبير للمربين هي بوقوس الحدودية، حيث تم بها جمع ما يزيد عن 160 قنطارا من الصوف متبوعة ببلدية بوحجار التي أنتجت حوالي 140 قنطارا في حين وصل إنتاج بلدية عين الكرمة إلى حوالي 132 قنطارا.

أما باقي الإنتاج فيتوزع بكميات متباينة بين البلديات الأخرى، حسب ما لفت إليه ذات المصدر، مبرزا أن هذا الترتيب في الإنتاج يتماشى مع عدد رؤوس الأغنام بهذه البلديات.

و ذكر المتحدث أن إنتاج الصوف يتم مع بداية فصل الربيع أي في الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل إلى غاية بداية شهر يوليو من كل سنة، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الصوف بهذه الولاية يقدر بأزيد من 2 كلغ للرأس الواحد من الغنم.

و بعد أن أبرز بأن نشاط جز الصوف يواجه بهذه الولاية مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة، حيث لا يزال يمارس من طرف مربين متقدمين في السن وبطريقة تقليدية، أكد نفس المصدر أنه يتعين استحداث شعبة إنتاج الصوف على غرار باقي الشعب الفلاحية الأخرى لبعث عمل تشاركي بين المنتجين و المحولين و الإدارة لفتح أسواق محلية و وطنية لتسويقه سواء في شكله الخام أو تحويله إلى منتجات.

كما دعا نفس المتحدث إلى التفكير بجدية في تصدير الصوف و تثمينه لدعم الإنتاج الوطني و تنويع الصادرات خارج المحروقات.

و تحصي ولاية الطارف حاليا 119.124 رأسا من الغنم أغلبها لمربين ينشطون عبر بلديات الشريط الحدودي للولاية، وفقا للمعلومات المستقاة من مديرية المصالح الفلاحية.