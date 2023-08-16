مراد: انجاز خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة

خنشلة - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, يوم الأربعاء بخنشلة أن إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.

وأوضح الوزير خلال معاينته مدى تقدم أشغال خط السكة الحديدية الذي سيربط بين خنشلة وعين البيضاء (أم البواقي) على مسافة 50 كلم ضمن اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى الولاية بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هذا المشروع "سيمكن من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ويجعل من خنشلة قطبا اقتصاديا هاما".

وأفاد السيد مراد أن هذا المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب 51 مليار دج, "سيستلم قبل نهاية السنة الجارية", مبديا رضاه بوتيرة الأشغال بهذا المشروع من خلال تعزيز ورشات انجازه باليد العاملة التي تضمن الخدمة بنظام المداومة طيلة ساعات النهار وكافة ايام الأسبوع.

وشدد الوزير خلال معاينته أشغال مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على مسافة 20 كلم, على ضرورة تقديم المؤسسات المنجزة لمختلف المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لوضعياتها المالية نهاية كل شهر حتى يتسنى للسلطات المحلية مرافقتها بما يسهم في الاسراع في وتيرة انجاز هذه العمليات.

وخلال وقوفه على أشغال انجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار, أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تدارك التأخر المسجل في الانجاز لاستلام هذه المحطة في مجال تصفية المياه لاستغلالها في سقي المحيطات الفلاحية المجاورة لها.

وبعين الطويلة, شدد السيد مراد لدى معاينته مدى تقدم أشغال بمشروع انجاز منطقة النشاطات بهذه الجماعة المحلية على مساحة تفوق ال80 هكتارا, على وجوب رفع كافة العراقيل التي تعترض المستثمرين في "اقرب الآجال, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية", مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يفتح الأبواب أمام الشباب من اجل إنجاز مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل.

قبلها, كان الوزير قد استمع خلال معاينته أشغال انجاز الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بلديتي ششارو بابار على مسافة 66 كلم, لانشغالات سكان المنطقة والتي وعد بالتكفل بها في حدود الإمكانات المتاحة.

و لدى وضعه حيز الخدمة لمشروع للربط بغاز المدينة ل 70 ساكنا بمنطقة التبروري ببلدية المحمل, أبدى السيد مراد تفاؤله بالوضع العام بمختلف المناطق النائية التي استفادت من العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت خلال السنتين الأخيرتين في تحسين ظروف معيشة السكان.

وأسدى الوزير تعليمات إلى مسؤولي شركة الكهرباء و الغاز (سونلغاز) من أجل تقليص آجال إنجاز مشاريع الربط بشبكة الغاز قبل فصل الشتاء حتى يتسنى للمواطنين بهذه المناطق الاستفادة من هذه المادة الحيوية.

ويواصل السيد مراد زيارته إلى ولاية خنشلة حيث سيعاين مشروعي ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية خنشلة و حدود ولاية باتنة على مسافة 18 كلم و انجاز سوق الجملة للتفاح ببلدية بوحمامة.