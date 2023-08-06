بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد مراد يقدم التعازي لعائلة شهيد الواجب الوطني بن همي مصطفى بتيميمون

تيميمون - قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد و بتكليف من رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأحد بتقديم واجب العزاء إلى عائلة شهيد الواجب الوطني, بن همي مصطفى المنتسب لصفوف الجيش الوطني الشعبي الذي استشهد أثناء أداء مهامه النبيلة لإخماد الحرائق.

وبالمناسبة, قدم السيد مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو، لعائلة الفقيد, الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لضحايا الحرائق الأخيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن.

وثمن السيد إبراهيم مراد خلال زيارته لمواساة عائلة الشهيد الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية استقرار البلاد و الحفاظ على الطمأنينة في ربوع البلاد.

وأكد السيد مراد أن الجيش الوطني الشعبي والمواطن يكملان بعضهما البعض و يظهر ذلك جليا في صور التلاحم التي نشاهدها في مختلف الأزمات التي عاشتها الجزائر.

كما نوه الوزير أن الدولة مستعدة دائما للتكفل بكل أسر التي راح أبناءها ضحية هذه الحرائق، من خلال الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لشهداء الحرائق من أفراد الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري عامة.

وفي تصريح له للصحافة قال السيد مراد ''أن الدولة الجزائرية وفي ظرف وجيز قامت بإحصاء كل الخسائر وإخماد الحرائق وذلك في مدة ثلاثة أيام فقط، وهي مدة لم تصل إليها حتى بعض الدول الأوروبية المتطورة''.

وبالمناسبة, جدد الوزير التذكير ب"حرص رئيس الجمهورية على مرافقة عائلات الضحايا جميعا لغاية تجاوز هذه المحنة" و كذا "حرصه في مثل هذه الظروف على التعبير عن تضامنه و تآزره مع المواطنين'' .

من جهتها قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ''الشهيد بن همي مصطفى نموذج مثالي للشاب الحريص على استقرار بلاده وحمايتها''.

وفي الختام تمت تلاوة الفاتحة من طرف جمع من أئمة المنطقة وأعيانها على روح شهيد الواجب الوطني الفقيد بن همي مصطفى.