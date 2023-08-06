بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد مراد يقدم التعازي لعائلات شهداء الواجب الوطني بغليزان و معسكر وتيارت

غليزان - قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، بتكليف من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بولايات غليزان و معسكر و تيارت بتقديم واجب العزاء لعائلات شهداء الواجب الذين سقطوا بميدان الشرف خلال مشاركتهم في إخماد حرائق التي شهدتها ولاية بجاية نهاية يوليو الماضي.

فبولاية غليزان، قدم السيد مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، لعائلتي الفقيدين حراث بن عامر(زمورة) وعدة رايس (غليزان) الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لضحايا الحرائق الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات.

وبالمناسبة، أكد وزير الداخلية على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بعائلات شهداء هذه الحرائق و مرافقتهم، مشيدا بالتضحيات البطولية لشباب الجزائر من منتسبي الجيش الوطني الشعبي.

كما جدد السيد مراد حرص رئيس الجمهورية على تقاسم هذه الظروف الصعبة مع كل عائلات الضحايا و تبليغ صادق المواساة، قائلا "رئيس الجمهورية ألح على زيارة جميع بيوت الشهداء دارا بدار من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب".

وخلال تقديمه تعازي رئيس الجمهورية، نوه الوزير بمناقب الشهيدين اللذين توفيا و هما يشاركان رفقة زملائهم من خيرة أبناء الجيش الوطني الشعبي، في عمليات إخماد النيران، مشيدا بمساهمة المواطنين إلى جانب أجهزة الدولة في إخماد الحرائق و كذا الهبة التضامنية مع أهالي المناطق المتضررة التي اعتبرها "دليلا على مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد".

وبولاية معسكر، قام الوزيران بقرية يعلو ببلدية بوهني بتقديم واجب العزاء لعائلة بوغرمان أسامة شهيد الواجب، أين قدم لعائلة الفقيد الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لضحايا هذه الحرائق.

وفي كلمته ذكر السيد مراد بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتقديم واجب العزاء و تآزره قائلا "يكفينا شرفا بأن الدولة ممثلة برئيس الجمهورية و كل الأسلاك الأمنية متضامنة مع أسرة شهيد الواجب بوغرمان أسامة".

ومن جهتها، أبرزت السيدة كريكو بأن "الشهيد بوغرمان أسامة يعد عينة أخرى من عينات أبنائنا بالجيش الوطني" الذي ضحوا بأرواحهم لإنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم النيران.

وبولاية تيارت، تنقل الوزيران إلى بلدية فرندة لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني الملازم الأول بالجيش الوطني الشعبي بن خليفة فيصل.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد مراد بأن الفقيد "كان له شرف الاستشهاد و هو فخر لعائلته".