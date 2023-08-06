بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد مراد يقدم التعازي لعائلة شهيد الواجب صالح بن حميدة بالشلف

الشلف - قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, بتكليف من رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, ببلدية سنجاس (ولاية الشلف) بتقديم واجب العزاء لعائلة صالح بن حميدة, شهيد الواجب الذي سقط بميدان الشرف خلال مشاركته في إخماد الحرائق التي شهدتها نهاية يوليو الماضي ولاية بجاية.

وبالمناسبة, قدم السيد مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, لعائلة الفقيد, الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لضحايا الحرائق الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات تعبيرا عن تضامنه مع أبناء الوطن.

و أكد الوزير على أن "المواقف البطولية لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي البواسل و الانخراط الطوعي للمواطنين و كذا تجنيد كافة الوسائل البشرية و المادية المتاحة سمح بتخفيف حجم الكارثة".

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و بخصوص الوسائل المجندة لمواجهة الكوارث, أعلن السيد مراد عن تعزيز المورد البشري للحماية المدنية بتوظيف 3000 عون و 240 ضابط "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالتحسين المتواصل للقدرات".

وكشف بالمناسبة عن حصيلة عمل اللجان المحلية لاحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق على مستوى 9 ولايات والتي سمحت بإحصاء 11.500 متضررا سيتم تعويضهم عينا و 972 بناية متضررة بدرجات متفاوتة, مضيفا أن أزيد 24 الف هكتار من الغطاء النباتي لحقتها أضرار الحرائق.