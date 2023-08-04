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معسكر: جثمان المجاهد عايد بلحول يوارى الثرى بمقبرة تيغنيف

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أوت 2023 16:15     الفئـة : جهـوي

معسكر ـ ووري الثرى بعد ظهر يوم الجمعة بمقبرة بلدية تيغنيف (ولاية معسكر) جثمان المجاهد عايد بلحول الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة اثر وعكة صحية, حسبما علم لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد رافق الراحل إلى مثواه الأخير جمع من المجاهدين جاؤوا من مناطق مختلفة بالولاية وأقاربه ومواطنين ومسؤولي وإطارات المديرية المذكورة, حسبما أوضحه لوأج ذات المصدر.

وقد انتقل المجاهد عايد بلحول إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة بمسكنه العائلي بمدينة تيغنيف (ولاية معسكر) عن عمر ناهز 85 سنة اثر وعكة صحية.

وقد التحق الفقيد الذي ولد سنة 1938 ببلدية تيغنيف بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1957 بالمنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية حيث كان ينشط تحت قيادة الشهداء غوت أحمد ومغلط جيلالي وبن يودرن جيلالي بجيش التحرير الوطني, استنادا إلى ذات المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 04 أوت 2023 17:27
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معسكر: جثمان المجاهد عايد بلحول يوارى الثرى بمقبرة تيغنيف
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أوت 2023 16:15     الفئـة : جهـوي   شارك

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