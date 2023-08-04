مركز الإعلام الإقليمي للجيش الوطني الشعبي بسطيف: دور محوري في توطيد الصلة بين المؤسسة العسكرية والمواطن

سطيف - يلعب مركز الإعلام الإقليمي للجيش الوطني الشعبي "الشهيد بورقبة العيفة" بسطيف دورا محوريا في توطيد الصلة بين المؤسسة العسكرية و المواطن في إطار رابطة "جيش - أمة".

وأكد رئيس المركز, المقدم محسن مسعودي خلال حلوله ضيفا على اذاعة سطيف ضمن الاحتفال باليوم الوطني للجيش المصادف للرابع أغسطس من كل سنة, بأن إنشاء مركز الإعلام الإقليمي للجيش الوطني الشعبي التابع للناحية العسكرية الخامسة جاء تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي في مجال الإعلام و الاتصال من خلال تعريف الجمهور عن هياكل و مكونات و نشاط الجيش الوطني الشعبي و كذا آفاق التجنيد و التكوين المتاحة على مستوى المؤسسة العسكرية.

وأوضح المقدم مسعودي بأن المركز يعمل أيضا على توعية المواطنين بأهمية الخدمة الوطنية ما يساهم في نشر ثقافة الدفاع الوطني من خلال إبراز دور الجيش الوطني الشعبي و جهوده.

وترتكز نشاطات المركز على تنظيم نشاطات دورية على غرار تنظيم و استضافة تظاهرات لإحياء المناسبات الوطنية و الأحداث الهامة و عقد ندوات و محاضرات وملتقيات و احتضان أيام إعلامية و أبواب مفتوحة على المؤسسة العسكرية و عرض أفلام وثائقية و تاريخية.

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واستنادا لذات المتحدث, فإن المركز يسعى دوما إلى تحقيق رابطة "جيش-أمة" من خلال التواصل الدائم و اليومي مع المواطن و التعريف بالمؤسسة العسكرية عن طريق الخدمات المجانية التي يتيحها على غرار المكتبة التي تضع بين أيدي الطلبة و الجامعيين و الأساتذة الباحثين عددا معتبرا من المراجع في تخصصات شتى.

ويتم أيضا تقديم شروحات لاسيما لفئة الشباب حول كيفية الانخراط في صفوف الجيش الشعبي الوطني و أداء الخدمة الوطنية فضلا عن توزيع مطويات و منشورات و إصدارات موجهة للمواطنين كمجلة الجيش و الجندي و دليل التجنيد.

و يتوفر المركز على معرض دائم على شكل متحف مصغر يحتوي على ألبسة و شارات و قبعات و رتب و غيرها خاصة بالجيش الوطني الشعبي بمختلف أسلحته و تخصصاته فضلا عن بعض المقتنيات الخاصة بفترة الثورة التحريرية المجيدة كألبسة و عملات و وثائق إدارية خاصة بمجاهدين و شهداء, حسبما ذكره المقدم مسعودي.

وخلال المناسبات الخاصة, يدعم المركز بمعرض صور تاريخية حول مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها الجزائر إلى غاية الاستقلال بما فيها نشأة الجيش الوطني الشعبي وتطوره بالإضافة الى مختلف الأسلحة و التخصصات التي تتيحها المؤسسة العسكرية, مثلما أشير إليه .

يذكر أن نشاطات مختلفة نظمت من طرف مركز الإعلام الاقليمي للجيش الوطني الشعبي "الشهيد بورقبة العيفة" بسطيف و ذلك على هامش الاحتفال باليوم الوطني للجيش المصادف لتاريخ 4 أغسطس من كل سنة. و يتعلق الأمر بتنظيم معرض لإبراز الأحداث التي مرت بها الجزائر الى غاية الاستقلال و نشأة الجيش الوطني الشعبي على مستوى المركز و تقديم شروح للمواطنين حول هذه الأحداث بالإضافة الى تكريم عاملين و متقاعدين من الجيش الوطني الشعبي.