Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حرائق الغابات: توقيف مشتبه فيها بسكيكدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 17:02     الفئـة : جهـوي

الجزائر - تم اليوم الأربعاء، وعلى إثر الحرائق التي اندلعت بغابات ولاية سكيكدة، توقيف مشتبه فيها وتم التخلي عن الملف الخاص بها لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الرأي العام أنه وعلى إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولاية، ومنها الذي وقع ببلدية بين الويدان، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة الأسباب وتوقيف الفاعلين".

وقد أسفرت التحريات --مثلما أشار إليه المصدر ذاته-- إلى "توقيف مشتبه فيها بتاريخ اليوم، الموافق لـ 26 جويلية 2023، وتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تمالوس"، علما أنه "تم التخلي عن الملف لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد".

آخر تعديل على الأربعاء, 26 جويلية 2023 18:23
كلـمات مفتـاحيــة :
حرائق الغابات: توقيف مشتبه فيها بسكيكدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 17:02     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.26

بحث التعاون متعدد الأبعاد وآفاقه على المدى الطويل في قلب قمة روسيا-إفريقيا بسانت بطرسبرغ

23.07.26

ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

23.07.26

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالإمكانيات الكبيرة المسخرة لإخماد الحرائق

23.07.26

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية

23.07.26

إستراتيجية المجلس الأعلى للشباب ترتكز على توسيع قاعدته والمشاركة في السياسات العمومية…

23.07.26

الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.26

يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

23.07.25

موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

23.07.24

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي أسر الضحايا

23.07.24

الأوضاع العامة في المغرب تشكو من خلل تاريخي وبنيوي تنامى مع تغول الفساد والاستبداد

23.07.25

رابطة أبطال إفريقيا (2023-2024) : نتائج عملية القرعة الخاصة بالدورين الاوليين

23.07.25

فتح باب التسجيل للحاصلين على البكالوريا في مسابقات الالتحاق بمعاهد التكوين الفني في شتى…