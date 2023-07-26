حرائق الغابات: توقيف مشتبه فيها بسكيكدة

الجزائر - تم اليوم الأربعاء، وعلى إثر الحرائق التي اندلعت بغابات ولاية سكيكدة، توقيف مشتبه فيها وتم التخلي عن الملف الخاص بها لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الرأي العام أنه وعلى إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولاية، ومنها الذي وقع ببلدية بين الويدان، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة الأسباب وتوقيف الفاعلين".

وقد أسفرت التحريات --مثلما أشار إليه المصدر ذاته-- إلى "توقيف مشتبه فيها بتاريخ اليوم، الموافق لـ 26 جويلية 2023، وتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تمالوس"، علما أنه "تم التخلي عن الملف لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد".