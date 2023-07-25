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مجلس قضاء بجاية: توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 20:34     الفئـة : جهـوي

الجزائر- تم توقيف شخصين اثنين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات بولاية بجاية, وتم تحويل ملفهما أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء, بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء بجاية.

وجاء في البيان: "تكملة للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 24 جويلية 2023, يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام, أنه تبعا لنتائج التحقيق الابتدائي المفتوح بخصوص الحرائق المندلعة بولاية الاختصاص, والتي أسفرت عن توقيف كل من المدعوين: (ح.ح) و(م.ص), أمر كل من السيدين/ وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور ومحكمة أقبو بالتخلي عن الملفين لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد".

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مجلس قضاء بجاية: توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 20:34     الفئـة : جهـوي   شارك

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