Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيزي وزو: تضامن وتكفل نفسي بضحايا الحرائق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 19:01     الفئـة : جهـوي

تيزي وزو - تشهد ولاية تيزي وزو هبة تضامنية كبيرة مع ضحايا الحرائق التي مست بعض الولايات, لا سيما بجاية حيث تم تسجيل شهداء من المواطنين وافراد من الجيش الوطني الشعبي , حسبما علم ,اليوم الثلاثاء, من المعنيين.

و شرع الهلال الأحمر الجزائري الذي ساهم في عمليات اخماد الحرائق واجلاء السكان المهددين, في تيزي وزو وبجاية, في عملية جمع المساعدات, لا سيما الأدوية والألبسة لصالح ضحايا هاته الحرائق.

وشرعت اللجنة المحلية بالأربعاء ناث ايراثن في جمع الأدوية والمواد الغذائية والألبسة لصالح منكوبي حرائق بجاية.

و تم الشروع في الجمع بعد الاطلاع على الحاجيات المعبر عنها, حسبما علم لدى هاته المنظمة الانسانية التي أكدت أن أنشطة مماثلة سيتم تنظيمها لصالح ضحايا حرائق الولايات المتضررة.

وعلى صعيد أخر, أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية, اليوم الثلاثاء, برنامج للتكفل النفسي والاجتماعي بضحايا هاته الحرائق.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع, مهني عاشور, تم تنظيم الخرجة الأولى, اليوم الثلاثاء, نحو قرية ايغيل أوشدال ببلدية تيزي راشد, من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الحرائق, يوم أمس الاثنين.

وأبرز نفس المسؤول بأن "التكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا يأتي تطبيقا لتعليمات وزاراتنا الوصية المتعلقة بحشد كل الوسائل الضرورية لتكفل أنسب بالعائلات المتضررة على مستوى الولايات التي طالتها موجة الحرائق".

وأشار السيد هني بأن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن حشدت خلايا جوارية للتضامن (أطباء نفسانيون وعلماء اجتماع), من أجل ضمان التكفل بالسكان القاطنين بالمناطق التي طالتها الحرائق, بمساهمة السلطات المحلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو: تضامن وتكفل نفسي بضحايا الحرائق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 19:01     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.26

بحث التعاون متعدد الأبعاد وآفاقه على المدى الطويل في قلب قمة روسيا-إفريقيا بسانت بطرسبرغ

23.07.26

ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

23.07.26

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالإمكانيات الكبيرة المسخرة لإخماد الحرائق

23.07.26

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية

23.07.26

إستراتيجية المجلس الأعلى للشباب ترتكز على توسيع قاعدته والمشاركة في السياسات العمومية…

23.07.26

الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.26

يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

23.07.25

موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

23.07.24

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي أسر الضحايا

23.07.24

الأوضاع العامة في المغرب تشكو من خلل تاريخي وبنيوي تنامى مع تغول الفساد والاستبداد

23.07.25

رابطة أبطال إفريقيا (2023-2024) : نتائج عملية القرعة الخاصة بالدورين الاوليين

23.07.25

فتح باب التسجيل للحاصلين على البكالوريا في مسابقات الالتحاق بمعاهد التكوين الفني في شتى…