تيزي وزو: تضامن وتكفل نفسي بضحايا الحرائق

تيزي وزو - تشهد ولاية تيزي وزو هبة تضامنية كبيرة مع ضحايا الحرائق التي مست بعض الولايات, لا سيما بجاية حيث تم تسجيل شهداء من المواطنين وافراد من الجيش الوطني الشعبي , حسبما علم ,اليوم الثلاثاء, من المعنيين.

و شرع الهلال الأحمر الجزائري الذي ساهم في عمليات اخماد الحرائق واجلاء السكان المهددين, في تيزي وزو وبجاية, في عملية جمع المساعدات, لا سيما الأدوية والألبسة لصالح ضحايا هاته الحرائق.

وشرعت اللجنة المحلية بالأربعاء ناث ايراثن في جمع الأدوية والمواد الغذائية والألبسة لصالح منكوبي حرائق بجاية.

و تم الشروع في الجمع بعد الاطلاع على الحاجيات المعبر عنها, حسبما علم لدى هاته المنظمة الانسانية التي أكدت أن أنشطة مماثلة سيتم تنظيمها لصالح ضحايا حرائق الولايات المتضررة.

وعلى صعيد أخر, أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية, اليوم الثلاثاء, برنامج للتكفل النفسي والاجتماعي بضحايا هاته الحرائق.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع, مهني عاشور, تم تنظيم الخرجة الأولى, اليوم الثلاثاء, نحو قرية ايغيل أوشدال ببلدية تيزي راشد, من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الحرائق, يوم أمس الاثنين.

وأبرز نفس المسؤول بأن "التكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا يأتي تطبيقا لتعليمات وزاراتنا الوصية المتعلقة بحشد كل الوسائل الضرورية لتكفل أنسب بالعائلات المتضررة على مستوى الولايات التي طالتها موجة الحرائق".

وأشار السيد هني بأن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن حشدت خلايا جوارية للتضامن (أطباء نفسانيون وعلماء اجتماع), من أجل ضمان التكفل بالسكان القاطنين بالمناطق التي طالتها الحرائق, بمساهمة السلطات المحلية.