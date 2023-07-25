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موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 17:45     الفئـة : جهـوي
موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

الجزائر - يرتقب أن تشهد عدة ولايات من جنوب البلاد، بداية من يوم غد الأربعاء موجة حر مع تسجيل درجات حرارة  قد تصل الى 50 درجة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي''، ولايات تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 48 و 49 درجة بالنسبة للدرجات القصوى قد تصل إلى 50 درجة محليا وما بين 34 و39 درجة بالنسبة للدرجات الدنيا، وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية التي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 جويلية 2023 18:14
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موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 جويلية 2023 17:45     الفئـة : جهـوي   شارك

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