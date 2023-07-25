جيجل: تنصيب لجنة ولائية لإحصاء أضرار حرائق الغابات

وحسب ذات المصدر, فان هذه اللجنة المكونة من مختلف قطاعات النشاط بالولاية اسندت لها مهمة حصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي شبت بعديد بلديات الولاية يومي 23 و 24 يوليو الجاري.
وستقوم هذه اللجنة - التي تنبثق عنها لجان فرعية بدوائر الولاية – بخرجات ميدانية قصد معاينة وإحصاء وتقييم الخسائر التي ألحقتها هذه الحرائق بممتلكات المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والمصادقة عليها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها, وفق مصالح الولاية .
وكانت ولاية جيجل شهدت يومي 23 و 24 يوليو الجاري اندلاع حرائق بعدة بلديات من الولاية على غرار تاكسنة, زيامة منصورية, جيجل و الشحنة.
واستدعت عمليات الإخماد إخلاء أغلب المناطق المحاذية لهذه الحرائق من السكان وقاية لهم. كما تم تسجيل حالات اختناق تم التكفل بها من قبل مسعفي الحماية المدنية وأطباء المؤسسات الصحية بالولاية.