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استمرار موجة الحر على عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 16:41     الفئـة : جهـوي
استمرار موجة الحر على عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الأربعاء

الجزائر - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر التي قد تصل إلى 46 درجة مئوية على مستوى عدة ولايات من الوطن، إلى غاية يوم غد الاربعاء.

وحسب النشرية التي وضعت هذه المناطق في مستوى يقظة "برتقالي"، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، شمال تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، غرب باتنة، جنوبي خنشلة وتبسة، ما بين 44 و 46 درجة مئوية وما بين 28 و 34 بالنسبة للدرجات الدنيا.

وبالنسبة لولايات الجزائر، بومرداس، جنوب وهران، جنوب مستغانم، جنوب تيبازة، جنوب بجاية، جيجل، سكيكدة،  جنوب عنابة وولاية الطارف، فان درجات الحرارة المرتقبة فيها تتراوح ما بين 40 و42 درجة مئوية وقد تصل الى 45 درجة بجنوب سكيكدة، في حين تتراوح الدرجات الدنيا ما بين 28 و32 درجة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن النشرية الصادرة يوم الأحد الماضي تبقي سارية المفعول.

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استمرار موجة الحر على عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 16:41     الفئـة : جهـوي   شارك

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