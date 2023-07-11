موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

وحسب النشرية التي صنفت في المستوى الثالث, فإن درجات الحرارة المتوقعة بولايات تيبازة, الجزائر العاصمة, البليدة وبومرداس تتراوح ما بين 45 و48 درجة.
وحسب ذات المصدر، فإن صلاحية هذه النشرية تمتد من الساعة 09:00 صباحا وإلى غاية 15:00 زوالا.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- يرتقب أن تشهد عدة ولايات بوسط البلاد, اليوم الثلاثاء, موجة حر شديدة قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 48 درجة, حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وحسب النشرية التي صنفت في المستوى الثالث, فإن درجات الحرارة المتوقعة بولايات تيبازة, الجزائر العاصمة, البليدة وبومرداس تتراوح ما بين 45 و48 درجة.
وحسب ذات المصدر، فإن صلاحية هذه النشرية تمتد من الساعة 09:00 صباحا وإلى غاية 15:00 زوالا.