Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 12:36     الفئـة : جهـوي
موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

الجزائر- يرتقب أن تشهد عدة ولايات بوسط البلاد, اليوم الثلاثاء, موجة حر شديدة قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 48 درجة, حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب النشرية التي صنفت في المستوى الثالث, فإن درجات الحرارة المتوقعة بولايات تيبازة, الجزائر العاصمة, البليدة وبومرداس تتراوح ما بين 45 و48 درجة.

وحسب ذات المصدر، فإن صلاحية هذه النشرية تمتد من الساعة 09:00 صباحا وإلى غاية 15:00 زوالا.

كلـمات مفتـاحيــة :
موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 12:36     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.11

نواب أوروبيون ينددون في ستراسبورغ بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

23.07.11

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها لاستهتار المغرب بإنقاذ أرواح المهاجرين

23.07.11

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (مونديال-2023): اليوم الثاني: ميدالية برونزية …

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية 2023/ الملاكمة /نهائيات السيدات/:  النتائج الفنية للمنازلات 

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية/ كرة القدم: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره السعودي /1-2/

23.07.11

مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.10

الألعاب الرياضية العربية- 2023: جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم السادس

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية / كرة اليد : النتائج والترتيب عقب الجولة الرابعة

23.07.11

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

23.07.11

سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد…

23.07.10

موجة الحر الحالية تعود الى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط

23.07.11

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"