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العاصمة: دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي بمحطة رقم 01

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 15:27     الفئـة : جهـوي
العاصمة: دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي بمحطة رقم 01

الجزائر - أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها "إيتوزا" عن دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي بمحطة رقم 01 ابتداء من اليوم الاثنين, حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

وجاء في البيان, انه "إضافة إلى الخطوط الرابطة بين ساحتي الشهداء, أودان و المحطة البرية الخروبة بمطار الجزائر الدولي, تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"  زبائنها الكرام عن دخول رحلات جديدة حيز الخدمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين ابتداء من 10 يوليو 2023 ".

وحسب البيان فان الرحلات ستربط بين محطة القطار التابعة للمطار - محطة الحافلات - المحطة الدولية ذهاب اياب - المحطة 1 - محطة القطار.

كما ستكون الرحلات الأولى من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى غاية الساعة العاشرة والنصف مساء , حيث يكون سعر التذكرة 20 دج.

آخر تعديل على الإثنين, 10 جويلية 2023 15:40
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العاصمة: دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي بمحطة رقم 01
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 15:27     الفئـة : جهـوي   شارك

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