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قضية قتل رئيس مركز بريد الجزائر "آدغا" بأدرار: أمر بإيداع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 11:49     الفئـة : جهـوي

الجزائر- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة أدرار بإيداع رهن الحبس المؤقت، خمسة أشخاص متهمين في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها رئيس مركز بريد الجزائر "آدغا" بأدرار، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة.

و جاء في البيان : "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار الرأي العام أنه في هذا اليوم الموافق ل 2023/07/09 تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار خمسة (05) أشخاص متورطين في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها رئيس مركز بريد الجزائر آدغا بأدرار المرحوم (ب.ع.ق)".

و تابع البيان : "أين تم متابعة الأول والثاني بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة, بظرفي التعدد والتسلق, فيما تمت متابعة الثالث والرابع بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية, المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق, وتوبع المتهم الخامس بتهم إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية وعدم الإبلاغ عن جناية. لتتم إحالة المتهمين على السيد قاضي التحقيق لدى محكمة أدرار, مع التماس إصدار أوامر إيداع في حق جميع المتهمين".

و أضاف نفس المصدر أن "السيد قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين أصدر أوامر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت".

آخر تعديل على الإثنين, 10 جويلية 2023 12:22
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قضية قتل رئيس مركز بريد الجزائر "آدغا" بأدرار: أمر بإيداع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 11:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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