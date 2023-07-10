الطريق الإجتنابي بجاية-الطريق السيار شرق-غرب : التشغيل القريب للنفق الجديد لسيدي عيش

و أوضح ذات المصدر أن "المصالح التقنية للجزائرية للطرق السيارة المكلفة بالمشروع, تعمل حاليا على قدم وساق, مع شركائها من اجل استكمال مرحلة تجارب استغلال النفق الجديد و قد تم التأكيد خاصة على اختبار سلامة أنظمة الحماية من الحرائق في النفق الجديد".
كما أكدت الجزائرية للطرق السيارة أن هذه التجارب ضرورية من اجل ضمان سلامة مستعملي الطريق و ذلك "تحسبا لعملية فتحه أمام حركة المرور قريبا".
و قد استكملت المؤسسة مرحلة تجهيز النفق الجديد لسيدي عيش الذي يبلغ طوله 1660 متر, حسب ذات البيان.
و خلص بيان الجزائرية للطرق السيارة أن أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بشطر تقريت- تيمزريت على مسافة 16 كلم قد استكملت بنسبة 100 % من قبل مؤسسات الانجاز.