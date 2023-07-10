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الطريق الإجتنابي بجاية-الطريق السيار شرق-غرب : التشغيل القريب للنفق الجديد لسيدي عيش

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 09:56     الفئـة : جهـوي
الطريق الإجتنابي بجاية-الطريق السيار شرق-غرب : التشغيل القريب للنفق الجديد لسيدي عيش

الجزائر- أكدت الجزائرية للطرق السيارة يوم الأحد في بيان لها، أن النفق الجديد لسيدي عيش شطر تقريت-تيمزريت للطريق الإجتنابي بجاية-الطريق السيار شرق غرب- سيفتح أمام حركة المرور قريبا، بعد إستكمال المرحلة الأخيرة من تجارب إستغلال هذه المنشأة الفنية.

و أوضح ذات المصدر أن "المصالح التقنية للجزائرية للطرق السيارة المكلفة بالمشروع, تعمل حاليا على قدم وساق, مع شركائها من اجل استكمال مرحلة تجارب استغلال النفق الجديد و قد تم التأكيد خاصة على اختبار سلامة أنظمة الحماية من الحرائق في النفق الجديد".

كما أكدت الجزائرية للطرق السيارة أن هذه التجارب ضرورية من اجل ضمان سلامة مستعملي الطريق و ذلك "تحسبا لعملية فتحه أمام حركة المرور قريبا".

و قد استكملت المؤسسة مرحلة تجهيز النفق الجديد لسيدي عيش الذي يبلغ طوله 1660 متر, حسب ذات البيان.

و خلص بيان الجزائرية للطرق السيارة أن أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بشطر تقريت- تيمزريت على مسافة 16 كلم قد استكملت بنسبة 100 % من قبل مؤسسات الانجاز.

آخر تعديل على الإثنين, 10 جويلية 2023 13:40
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الطريق الإجتنابي بجاية-الطريق السيار شرق-غرب : التشغيل القريب للنفق الجديد لسيدي عيش
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 09:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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