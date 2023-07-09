موجة حرارة مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء على ثلاث ولايات بجنوب البلاد

وحسب النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي'', من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات إلى 49 درجة مئوية فيما تتراوح الدرجات الدنيا بين 36 و39 درجة.
وحسب ذات المصدر, فإن النشرية الصادرة يوم السبت لا تزال سارية المفعول.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يرتقب أن تشهد ولايات بسكرة, المغير وشمال الوادي موجة حرارة شديدة يومي الاثنين والثلاثاء قد تصل إلى 49 درجة, حسب ما جاء اليوم الأحد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وحسب النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي'', من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات إلى 49 درجة مئوية فيما تتراوح الدرجات الدنيا بين 36 و39 درجة.
وحسب ذات المصدر, فإن النشرية الصادرة يوم السبت لا تزال سارية المفعول.