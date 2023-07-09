Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موجة حرارة مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء على ثلاث ولايات بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الأحد, 09 جويلية 2023 16:06     الفئـة : جهـوي
موجة حرارة مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء على ثلاث ولايات بجنوب البلاد

الجزائر - يرتقب أن تشهد ولايات بسكرة, المغير وشمال الوادي موجة حرارة شديدة يومي الاثنين والثلاثاء قد تصل إلى 49 درجة, حسب ما جاء اليوم الأحد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي'', من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات إلى 49 درجة مئوية فيما تتراوح الدرجات الدنيا بين 36 و39 درجة.

وحسب ذات المصدر, فإن النشرية الصادرة يوم السبت لا تزال سارية المفعول.

آخر تعديل على الأحد, 09 جويلية 2023 16:13
كلـمات مفتـاحيــة :
موجة حرارة مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء على ثلاث ولايات بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الأحد, 09 جويلية 2023 16:06     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.11

نواب أوروبيون ينددون في ستراسبورغ بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

23.07.11

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها لاستهتار المغرب بإنقاذ أرواح المهاجرين

23.07.11

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (مونديال-2023): اليوم الثاني: ميدالية برونزية …

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية 2023/ الملاكمة /نهائيات السيدات/:  النتائج الفنية للمنازلات 

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية/ كرة القدم: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره السعودي /1-2/

23.07.11

مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.10

الألعاب الرياضية العربية- 2023: جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم السادس

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية / كرة اليد : النتائج والترتيب عقب الجولة الرابعة

23.07.11

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

23.07.11

سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد…

23.07.10

موجة الحر الحالية تعود الى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط

23.07.11

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"