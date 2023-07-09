عين الدفلى : إطلاق منصة رقمية لمتابعة توزيع مادة الحليب المدعم

و استمع السيد هني إلى عرض مفصل على مستوى ملبنة عريب, بخصوص المنصة الرقمية الموضوعة تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات, حول "متابعة توزيع مادة الحليب المدعم فيما يخص تزويد الملبنات العمومية والخاصة بالمادة الأولية من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته", مشيرا إلى أن هذه المنصة تعتبر "دعامة حقيقية لصناعة القرار في الوقت المناسب".

و أكد الوزير بالمناسبة أن هذه المنصة "ستسمح بمتابعة الحصة الشهرية المقدمة لمنتجي الحليب ومتابعة الكمية اليومية المنتجة من الحليب حسب كل وحدة إنتاج و الحصة اليومية من الحليب المدعم لكل موزع إضافة إلى الحصة اليومية لحليب الأكياس المبستر والمدعم لكل تاجر تجزئة".

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و أضاف أن عملية الرقمنة ستسمح أيضا بالحصول على المعلومات في "الوقت الفعلي حول شبكة التوزيع وتمكن المصالح المختصة من إجراء التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر", مذكرا أن عملية رقمنة شعبة الحليب تمر عبر ثلاثة مراحل تتمثل أولا في رقمنة تموين المادة الأولية الحليب لفائدة 118 ملبنة عمومية وخاصة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب ومشتقاته, بالعمل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و التجارة وترقية الصادرات.

و كمرحلة ثانية, أشار الوزير إلى رقمنة شبكة التوزيع من طرف وزارة التجارة و ترقية الصادرات, بالعمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إضافة إلى عملية تجريبية نموذجية لرقمنة الشحنات اليومية من قبل الموزعين و تجار التجزئة في الوقت الفعلي.