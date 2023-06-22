تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب / بشار: الإنطلاق في المشروع الهيكلي ''القطراني1 ''

الجزائر - أعلن وزير الري، طه دربال، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال المشروع الهيكلي ''القطراني1 '' لتحويل المياه الجوفية الألبية من حقل تجميع المياه بقطراني نحو ولاية بشار لتأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان المنطقة.

و جاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, ناصر بطيش, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان , بسمة عزوار و اعضاء من الحكومة ، ردا على سؤال للنائب يوسف برشيد (حركة مجتمع السلم) حول توفير المياه الصالحة للشرب لساكنة ولاية بشار خاصة في فصل الصيف.

و قال بهذا الخصوص: ''ننتظر الضوء الأخضر للانطلاق في مشروع القطراني1 بعد اخذ الموافقة المبدئية من السلطات العليا للبلاد''، موضحا انه تم طلب دراسة إضافية للتحقق من المخزون المائي لهذا المشروع الذي وصفه ب'' الهيكلي'' مضيفا بأن الدراسات المنجزة كانت ''إيجابية'' و أكدت أنه من المتوقع ان يوفر ''القطراني1 ''مستقبلا 80 ألف متر مكعب/يوميا بفضل اباره ال26، بقدرة تدفق تصل الى 35 لتر/ثانية لكل بئر.

و تابع الوزير أنه تم أيضا اجراء دراسة ''التحقق من امتداد الطبقة المائية''، مؤكدا ان تقرير الوكالة الوطنية للموارد المائية خلص الى ان ''الطبقات المائية للقطراني 1 موجودة بالجزائر فقط''.

و افاد في هذا لاطار ان ''أموالا كبيرة'' ستضخ من اجل انجاز هذا المشروع الضخم و انه من الضروري الالمام بجميع جوانبه و القيام بجميع الدراسات اللازمة، مفيدا بان مدة انجاز المشروع هي 12 شهرا و ان دائرته الوزارية ستحرص على احترام اجال الإنجاز.

و طلب الوزير من سكان ولاية بشار ''التحلي بالصبر'' مؤكدا بان مجهودات جبارة بذلت من طرف السلطات الولائية من اجل توفير مياه الشرب، مذكرا بأن المنطقة كانت تزود في الماضي انطلاقا من سد جرف التربة، الذي انخفض منسوب المياه فيه بشكل كبير بسبب الجفاف الذي تشهده المنطقة.

و في رده عن سؤال طرحه النائب مسعود كرمة (حزب جبهة التحرير الوطني) عن الحواجز المائية غير المستغلة بولاية الجلفة خاصة الحاجز المائي "واد الحاجية" الذي تصل طاقة استيعابه الى 8ر1 مليون متر مكعب، أجاب الوزير بان الامر متعلق ''بغياب هيئة مسيرة للحواجز المائية''.

و اردف السيد دربال موضحا بانه تم اعداد بطاقة تقنية لاعادة الاعتبار لهذا الحاجز المائي الذي تم إنجازه في 2009 , مشيرا انه من المنتظر ادراج مشروع اعادة الاعتبار لواد الحاجية خلال 2024.

و أضاف انه تم رفع التجميد عن 16 مشروع للري بقيمة 16 مليار دج ستنجز في اطار البرنامج التكميلي لولاية الجلفة.

و في رده عن سؤال حول رفع حصة المياه الصالحة للشرب لولاية وهران للنائب يونس حريز (حركة البناء الوطني) , أجاب الوزير انه ''تمت الموافقة على هذا الطلب نظرا لوجود مصادر تمكن من رفع الحصة''.