سوناطراك: حكار يتفقد عددا من المنشآت والمشاريع بسكيكدة وعنابة والطارف

الجزائر- قام الرئيس المدير لسوناطراك, توفيق حكار, بزيارات ميدانية لعدة محطات بولايات سكيكدة, عنابة والطارف قصد معاينة وتفقد مشاريع ومنشآت إنتاجية للمجمع, حسبما أفاد به اليوم الخميس في بيان له.

وأوضح بيان سوناطراك أن السيد حكار, الذي قام بهذه الخرجات الميدانية أمس الأربعاء واليوم الخميس رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع, استهل زيارته بولاية سكيكدة, حيث عاين سير مشروع توسعة الميناء النفطي الذي تعول عليه سوناطراك للرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة.

و حسب ذات المصدر, فقد اطلع الوفد على تقدم أشغال رصيف شحن الغاز الطبيعي المسال, التي قاربت نسبة الإنجاز به 94 بالمائة وكذا رصيف شحن المواد البترولية والمنشآت المكملة والمتعلقة بنظام الحماية والتدخل.

كما تفقد الرئيس المدير العام وتيرة سير مشروع بناء خزان للغاز المميع بسعة 150 ألف متر مكعب من اجل رفع قدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية.

وفي هذا الإطار, يبرز البيان, نوه الرئيس المدير العام لسوناطراك ب"ضرورة احترام اجال تنفيذ هذا المشروع الهيكلي الذي يندرج ضمن استراتيجية المجمع للرفع من قدراته التسويقية والوفاء بالتزاماته الدولية".

كما قادت الزيارة المسؤول الأول للمجمع العمومي إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة إلى مركب تمييع الغاز GL1K, أين استمع إلى عرض مفصل حول سير عملية الصيانة الدورية المبرمجة للمركب, التي شارك فيها إطارات شابة من التقنيين والمهندسين الذين أسهموا في هذه العملية بجدية وبإمكانيات محلية, حسب ذات البيان.

وخلال نفس اليوم (أمس الأربعاء) وبولاية الطارف, تفقد الرئيس حكار مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر والتي تقدر سعتها الإنتاجية ب 300 الف متر مكعب يوميا والذي تشرف على إنجازه فروع شركة سوناطراك "الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية"(SARPI) و"المؤسسة الوطنية للقنوات" (ENAC).

أما بولاية عنابة، فقد زار السيد حكار اليوم الخميس مجمع "أسمدال", أحد فروع سوناطراك الناشط في مجال صناعة الأسمدة والمنتجات الفيتوصحية التي تساهم في خدمة الفلاحة, يشير البيان.

و خلال هذه الزيارة, تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وحدة التخزين والتوزيع التابعة لشركة "أسفرطراد" إحدى فروع مجمع "أسمدال", أين عاين عملية تحضير حملة البذر المقبلة.

وبمقر المديرية العامة لمجمع "أسمدال", اجتمع السيد حكار بإطارات ومسيري الشركة وفروعها, أين ألقى كلمة بالمناسبة, سلط فيها الضوء على الدور الاستراتيجي ل"أسمدال" في خلق القيم المضافة والدفع بالتنمية الفلاحية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستراتيجية التي سينجزها المجمع خاصة مشروع الفوسفات المدمج.