Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معسكر: المركز الوسيط لعلاج الإدمان على المخدرات يوفر علاجا نفسيا و طبيا للمدمنين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 جوان 2023 16:06     الفئـة : جهـوي
معسكر: المركز الوسيط لعلاج الإدمان على المخدرات يوفر علاجا نفسيا و طبيا للمدمنين

معسكر ـ يوفر المركز الوسيط لعلاج الإدمان على المخدرات بمعسكر، للشباب الراغب في الإقلاع عن إستهلاك هذه السموم، علاجا نفسيا و طبيا فضلا عن نشاطات تأهيل وظيفي و ذهني للمدمن.

و يتكفل حاليا هذا المركز، الذي وضع حيز الخدمة سنة 2013، بأزيد من 700 شاب مدمن على المخدرات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 45 سنة، حسبما أوضحته ل /وأج منسقة المركز كربوش ليلى.

كما يقوم المركز بمتابعة للمدمن نفسيا و اجتماعيا بعد انتهاء مرحلة العلاج الداخلي و ذلك من خلال مساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية بعيدا عن تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية.

و يخضع المدمنون على مستوى المركز لعلاج نفسي مكثف تشرف عليه مختصتان في علم النفس فضلا عن نشاطات رياضية و فنية تساعد على الإقلاع نهائيا عن استهلاك المخدرات، وفق ما صرحت به ذات المتحدثة.

و أبرزت بأن المركز المذكور لا يقتصر دوره على تقديم العلاج الطبي و النفسي فحسب بل يهتم أيضا بإعادة إدماج المدمن في المجتمع من خلال تلقينه أشغال يدوية مختلفة يمكنه استغلالها بعد انتهاء مرحلة العلاج لتحصيل مداخيل إن لم تكن له حرفة أو مهنة معينة.

و ذكرت بأن المركز ساهم خلال السنة الماضية في علاج أكثر من 100 مدمن تراوحت أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة حيث سجل اندماجهم بنسبة 1 00 بالمائة في المجتمع.

و يستفيد المدمنون الذين تماثلوا للشفاء من متابعة مستمرة من قبل مختصين في علم النفس و أطباء يعملون بالمركز، يضيف نفس المصدر الذي أشار الى أن هذه المرافقة تندرج في إطار الوقاية من العودة ثانية للإدمان.

و يتوفر المركز الوسيط لعلاج الإدمان على قاعات للعلاج و الفحص النفسي و الطبي و فضاءات لممارسة نشاطات ثقافية و يدوية مختلفة تعد مكملة للعلاج. كما تعزز في السنة الماضية بفتح قاعتين للتكفل بحالات الإدمان على الانترنت و الكحول و مواد كيميائية خطيرة.

و يؤطر هذا المرفق الصحي عشرة مختصين في الأمراض العقلية و النفسية و طبيب عام و ممرضين و مساعدة اجتماعية و مختصة في المعالجة المهنية.

 

مبادرات وقائية للتحسيس بخطر الإدمان على المخدرات 

 

 

و من جهة أخرى, شرع المركز الوسيط لعلاج المدمنين لمعسكر منذ مطلع السنة الجارية في تجسيد مبادرات وقائية من خطر الإدمان على المخدرات بالتنسيق مع مديريات الصحة و الأمن الولائي و التربية و التكوين والتعليم المهنيين و الشؤون الدينية و الأوقاف و جامعة "مصطفى سطمبولي" لمعسكر، مثلما جرى شرحه.

و تتمثل هذه المبادرات في إقامة أبواب مفتوحة للوقاية من أخطار الإدمان على المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى المركز تتضمن عرض ملصقات و مطويات تبرز الجوانب و الآثار السلبية لتعاطي المخدرات و منها العزلة الاجتماعية و الانحراف و تدهور صحة المدمن.

كما ينشط مختصون في علم النفس و علم الاجتماع من المركز لقاءات تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية و جامعة معسكر تركز خاصة على نماذج حية لحالات دمرها الإدمان على المخدرات.

و علاوة على ذلك يقوم نفس المركز رفقة إطارات مديرية أمن الولاية بتنشيط لقاءات جوارية توعوية بالأماكن العمومية و الأحياء الشعبية بمدن الولاية يتم خلالها توجيه نصائح و إرشادات لتجنب آفة المخدرات و مختلف أنواعها و طرق الوقاية منها و الأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها من الناحيتين الاجتماعية و النفسية و منها الجريمة و التفكك الأسري.

و تعززت جهود الوقاية بحصص أسبوعية على أمواج إذاعة معسكر فضلا عن إشراك أئمة المساجد في العمل التحسيسي للاستفادة من العلاج النفسي و الطبي.

و أعلنت منسقة المركز الوسيط لعلاج الإدمان عن برمجة قريبا فتح فضاء دائم على مستوى ذات المركز سيخصص للتوعية من مخاطر الإدمان على المخدرات.

و على صعيد آخر يعتزم ذات المركز فتح على المدى القريب ورشتين لتعلم المسرح و الإعلام الآلي في سياق جهوده الرامية إلى إدماج فئة المدمنين في المجتمع، كما أشير إليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 21 جوان 2023 18:12
كلـمات مفتـاحيــة :
معسكر: المركز الوسيط لعلاج الإدمان على المخدرات يوفر علاجا نفسيا و طبيا للمدمنين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 جوان 2023 16:06     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.06.23

الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد…

23.06.22

وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

23.06.22

وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

23.06.22

نهائي كأس الجزائر: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق أولمبي الشلف

23.06.22

اسبانيا : موقف سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية "خطأ جسيم"

23.06.22

نهائي كأس الجزائر : تتويج جمعية أولمبي الشلف بكأسها الثانية على حساب شباب بلوزداد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.06.21

خبر طلب وزارة الشؤون الخارجية من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري لا أساس له من…

23.06.21

الجزائر تعرب عن "إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام" التي استهدفت مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم

23.06.19

رئيس الجمهورية يستقبل سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

23.06.21

نشر خبر مغلوط: سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي مسؤولي قناة "النهار"

23.06.20

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي

23.06.20

رئيس الجمهورية يؤكد حرص الجزائر على إقامة شراكة استراتيجية مع ايطاليا