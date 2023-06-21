عنابة : الصناعة الصيدلانية الوطنية والإصلاحات الإستراتيجية في صلب أشغال صالون دولي

و تعكس المشاركة الواسعة للعارضين بمجموع 75 عارضا يمثلون شركاء قطاع الصناعة الصيدلانية من صناعيين ومهنيين وباحثين في مجال الصيدلة "الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في هذا الفرع من النشاط للديناميكية التي يشهدها هذا القطاع والجهود المكثفة الموجهة لبعث وترقية صناعة جزائرية للأدوية تضمن الأمن الصحي", كما أوضح بالمناسبة ل/وأج رئيس ذات التظاهرة, نذير فيلالي.

و إلى جانب التعريف بمختلف منتجات الصناعة الصيدلانية الجزائرية المعروضة بأجنحة الصالون, تتيح هذه التظاهرة, كما أضاف السيد فيلالي, الفرصة للمشاركين للاحتكاك و بعث علاقات عمل, من جهة, و الاطلاع على مستجدات الإصلاحات التي تبادر بها السلطات العمومية من أجل ترقية الصناعة الصيدلانية, من جهة أخرى.

و خلال جلسات نقاش حول آفاق الصناعة الصيدلانية بالجزائر, أوضح رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيادلة الخواص بعنابة الدكتور خليفة سلامة بأن "نظام التغطية الاجتماعية بالجزائر يساهم بقدر كبير في تطوير صناعة الأدوية", مضيفا بأن بعث صناعة صيدلانية جزائرية منافسة يتطلب التحكم في تصنيع المواد الأولية الضرورية لذلك.

و أضاف بأن مخابر البحث في مجال الصناعة الصيدلانية مدعوة للتحكم في التكنولوجيات الحديثة لصناعة الأدوية لكسب رهان صناعة صيدلانية تضمن الأمن الصحي بالجزائر.