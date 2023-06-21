تنظيم الطبعة ال1 لمنتدى مديري مؤسسات التكوين للدول الافريقية المنتجة للبترول بسكيكدة

الجزائر - يحتضن المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك بولاية سكيكدة يومي 21 و22 يونيو الجاري الطبعة الأولى لمنتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول و الغاز للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول, حسبما افاد به, اليوم الاربعاء, بيان للمجمع.

واشرف على الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا المنتدى الرئيس المدير العام لسوناطراك, توفيق حكار, يضيف نفس المصدر, مبرزا ان هذا المنتدى يهدف "إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتطوير الكفاءات".

و اشار البيان الى أن تنظيم هذا المنتدى, جاء بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها أمانة المنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول على مستوى معاهد التكوين والبحث التابعة لبعض الدول الأعضاء, حيث وقع خلالها الاختيار على المعهد الجزائري للبترول " نظير دوره المحوري ومحصلة التجارب والخبرات التي اكتسبها في مجال التكوين وتطوير الكفاءات على مستوى القارة الإفريقية والبلدان الاخرى".

و عرف المنتدى حضور الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول مرفوقا بأعضاء الأمانة إلى جانب مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز الممثلين للدول الأعضاء البالغ عددهم ثمانية عشر (18) دولة, يضيف البيان.

و قبل انطلاق فعاليات هذا الحدث, تم تدشين قاعة المحاضرات الجديدة للمعهد الجزائري للبترول بمدرسة سكيكدة من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار بمعية الأمين العام للمنظمة.

و أُطلق على هذه القاعة, التي تعتبر لبنة أخرى تضاف إلى صرح المعهد, اسم المدير الأسبق للمعهد الجزائري للبترول التابع لولاية سكيكدة وممثل الجزائر لدى المنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول الراحل " محمد الطاهر أكرديدة", وفقا للبيان.