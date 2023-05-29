الوادي: توفير تكوين تقني للفلاح لتجسيد أنشطة ذات مردودية

الوادي - صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي اليوم الاثنين بولاية الوادي أن القطاع يسعى إلى ضمان تكوين تقني للفلاح يسمح له بتجسيد أنشطة ذات مردودية.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الفلاحة الصحراوية .. طموحات وتحديات'' في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الوادي "أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسعى إلى توفير تكوين تقني للفلاح يساعده على ممارسة أنشطة فلاحية تعتمد على معطيات علمية وتقنية مدروسة تساعده على تحقيق مردود فلاحي يتوفر على كافة شروط التنافسية وطنيا ودوليا".

وأشار في ذات السياق أن التركيز على تكوين الفلاح يهدف إلى ضمان نجاعة الاستثمارات ذات الطابع الفلاحي بشقيها الزراعي والحيواني سيما في إطار الاستفادة من مختلف أشكال الدعم المالي ضمن أجهزة دعم تشغيل الشباب.

وبعد أن أبرز السيد مرابي أن مؤسسات التكوين المهني تهدف إلى تكوين الكفاءات من اليد العاملة المتخصصة ، أكد أنها موجهة لخدمة الشباب الراغبين في الاستفادة من تربص في مختلف التخصصات المهنية.

وأكد في هذا الصدد أن استراتيجية القطاع ترمي إلى تكوين وتأهيل المتربصين في المجالات ذات الصلة المباشرة باحتياجات كل منطقة من اليد العاملة المؤهلة ، والتي تشكل -- كما أضاف-- دعما أساسيا لحركية التنمية المحلية، فضلا على أنها تساعد على ولوج عالم الشغل بمهنية عالية.

كما أبرز أيضا في تدخله دور قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مرافقة جهود تحقيق الأمن الغذائي من خلال التخصصات التي يضمنها سيما ذات الصلة المباشرة بقطاع الفلاحة، حيث يعمل القطاع -- مثلما أضاف الوزير-- على رفع التحدي لكسب هذا الرهان.

وشارك في هذا اللقاء الذي احتضنه المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين ببلدية حساني عبد الكريم (10 كلم شرق الولاية) أساتذة جامعين ومن ذات المعهد، حيث تم التطرق خلال الأشغال التي حضرها فلاحون ومتعاملين في قطاع الفلاحة إلى مواضيع ذات صلة بانشغالات الفلاح سيما ما تعلق منه بزراعة النخيل، والأمراض التي تصيب النخيل المنتج للتمور وشروط الوقاية منها، وامتيازات استحداث تعاونيات فلاحية، إلى جانب تقديم إرشادات حول استعمال المبيدات الزراعية.

وأشرف السيد مرابي بذات المعهد على حفل إمضاء اتفاقيات شراكة بين المديرية المحلية وقطاع الفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي واتصالات الجزائر تتعلق بالرقمنة، وإبرام اتفاقية توأمة في المجال الفلاحي بين المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين ببلدية حساني عبد الكريم (ولاية الوادي) والمعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين بالأخضرية (ولاية البويرة).

كما أشرف على توزيع أربعة مقررات استفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني، وتسليم مقرر اعتماد مؤسسة خاصة في التكوين المهني.

كما عاين الوزير مشروع توسعة ملحقة التكوين المهني ببلدية المقرن (35 كلم شمال/شرق الولاية) ومشروع توسعة ملحقة التكوين المهني ببلدية البياضة (جنوبا).

واختتم وزير التكوين والتعليم المهنيين زيارته إلى ولاية الوادي بإشرافه على حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية المحلية للقطاع والجزائرية للمياه تخص تكوين المتربصين.