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اعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين سيدي عياد ببجاية و فريحة بتيزي وزو

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 12:04     الفئـة : جهـوي
اعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين سيدي عياد ببجاية و فريحة بتيزي وزو

تيزي وزو- تم يوم أمس الاحد إعادة بعث مشروع إنجاز خط أنبوب غاز قطره 16 بوصة الرابط بين منطقتي سيدي عياد (بجاية) وفريحة (تيزي وزو)، الذي توقفت به الاشغال سنة 2020, حسبما افادت به مصالح الولاية.

وسيسمح هذا المشروع, الذي عرفت اشغاله توقفا بسبب اعتراض سكان المنطقة لمرور خطوط الغاز, نقل هذه الطاقة إلى ثلاث بلديات بولاية تيزي وزو التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الغاز الطبيعي, وهي زكري وأقرو وايت شافع.

وبعد رفع الاعتراضات, قامت الشركة المكلفة بالإنجاز بإطلاق الاشغال يوم أمس الأحد, حسب ذات المصدر الذي اشار الى أن جميع الوسائل البشرية والمادية قد تم حشدها لإعادة بعث المشروع.

وحسب ذات المصدر, "تندرج هذه الخطوة في اطار جهود والي الولاية, جيلالي دومي, لرفع الاعتراضات بهدف تجسيد المشروع في أقرب الآجال", مشيدا ب"المساهمة الفاعلة" للمجلس الشعبي البلدي لعزازقة في هذا الإطار, وكذا بالمواطنين على تفهمهم.

ويبلغ الطول الاجمالي لانبوب الغاز هذا 51,8 كم, منها 36,5 كم في إقليم ولاية تيزي وزو، والباقي (15,3 كم) في اقليم ولاية بجاية, حيث سيسمح بتوصيل شبكات نقل الغاز في هذين الولايتين.

وبولاية تيزي وزو, سيمر الخط ببلديات فريحة و عزازقة و أغريب و اعكورن وكذا أقروو أيت شافع وزكري, كما سيوفر الغاز الطبيعي لحوالي 8,000 نسمة موزعة عبر البلديات الثلاث المستهدفة بالمشروع.

آخر تعديل على الإثنين, 29 ماي 2023 12:42
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اعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين سيدي عياد ببجاية و فريحة بتيزي وزو
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 12:04     الفئـة : جهـوي   شارك

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