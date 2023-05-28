Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص 10 ملايير دج لتعويض ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 18:57     الفئـة : جهـوي
رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص 10 ملايير دج لتعويض ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بتخصيص 10 ملايير دينار من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة وإسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء, أن رئيس الجمهورية، وبعد استماعه إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها, أسدى أوامر بتخصيص "10 ملايير دينار, أي ما يعادل ألف مليار سنتيم, فورا, من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة, على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري".

وأمر أيضا ب"إسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا" وكذا "تعويض العائلات المتضررة جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت".

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة "إعادة ترميم الطرقات والمنشآت, فورا, وتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس, على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع على أقصى تقدير".

وفي سياق ذي صلة, أمر الرئيس تبون ب"التعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد, وذلك على عاتق الدولة".

وأقر، خلال نفس الاجتماع، تخصيص "منحة, فورا, للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة", حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن "تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها"، مثلما أكده البيان.

من جهة أخرى, كلف رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التضامن الوطني بنقل تعازيه إلى عائلات الضحايا المتوفين.

آخر تعديل على الأحد, 28 ماي 2023 19:59
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص 10 ملايير دج لتعويض ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 18:57     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.05.30

بلعابد يستعرض مع المديرة الإقليمية لليونيسيف سبل التعاون في مجال التربية

23.05.30

تهيئة المعالم التاريخية تعبير عن حرص الدولة للعناية بإرثها الثقافي والتاريخي

23.05.30

تأمينات : القانون الجديد سيسمح بالتكيف مع التغيرات المسجلة في القطاع

23.05.30

كأس الكونفدرالية : اتحاد الجزائر يقترب من تحقيق حلم التتويج الإفريقي الأول

23.05.29

الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال24) : مواجهات مفخخة للرائد والوصيف

23.05.29

قالمة: وزيرا الداخلية والتضامن ينقلان تعازي رئيس الجمهورية لعائلة الطفلة ضحية الاضطرابات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.05.29

الفريق أول  السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

23.05.29

الجزائر تحتضن غدا الثلاثاء ملتقى دوليا حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام

23.05.29

لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية

23.05.29

رئيس المجلس الشعبي الوطني يشارك بأبوجا في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لنيجيريا

23.05.29

إسبانيا: هزيمة مدوية لحزب سانشيز في الانتخابات البلدية والجهوية و اعلان عن انتخابات مسبقة

23.05.29

جمارك : حركة جزئية للإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية