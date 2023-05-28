رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص 10 ملايير دج لتعويض ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بتخصيص 10 ملايير دينار من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة وإسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء, أن رئيس الجمهورية، وبعد استماعه إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها, أسدى أوامر بتخصيص "10 ملايير دينار, أي ما يعادل ألف مليار سنتيم, فورا, من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة, على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري".

وأمر أيضا ب"إسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا" وكذا "تعويض العائلات المتضررة جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت".

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة "إعادة ترميم الطرقات والمنشآت, فورا, وتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس, على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع على أقصى تقدير".

وفي سياق ذي صلة, أمر الرئيس تبون ب"التعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد, وذلك على عاتق الدولة".

وأقر، خلال نفس الاجتماع، تخصيص "منحة, فورا, للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة", حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن "تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها"، مثلما أكده البيان.

من جهة أخرى, كلف رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التضامن الوطني بنقل تعازيه إلى عائلات الضحايا المتوفين.