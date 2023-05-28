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أمطار رعدية منتظرة على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية غد الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 15:20     الفئـة : جهـوي
أمطار رعدية منتظرة على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية غد الاثنين

الجزائر - من المتوقع أن تشهد عدة ولايات من الوطن تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية, مصحوبة بحبات البرد, حسب ما أوردته, اليوم الأحد, نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية المصنفة في مستوى يقظة "برتقالي", ولايات تيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وتيارت و تيسمسيلت وعين الدفلى والبليدة والمدية وشمال الجلفة و المسيلة والبويرة.

ومن المرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بهذه المناطق ما بين 30 و50 ملم, كما قد تصل إلى 60 ملم, و هذا إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الاثنين.

كما تشير التوقعات أيضا إلى سقوط أمطار تترواح كمياتها ما بين 20 و40 ملم, قد تصل إلى 50 ملم محليا, بكل من ولايات برج بوعريرج وسطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس وتبسة وأم البواقي وباتنة وكذا خنشلة, حيث تمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية السادسة مساء من يوم غد الاثنين.

ونفس الأمر بالنسبة لولايات سكيكدة وعنابة والطارف التي ستشهد تساقطا للأمطار, تترواح كمياتها المنتظرة ما بين 20 و40 ملم, قد تصل أو تتجاوز الـ 50 ملم, وذلك في الممتدة من الساعة 00:00 إلى منتصف النهار من يوم غد الاثنين. كما من المرتقب أيضا هبوب رياح و تسجيل رعود خلال هذه الفترة, وفقا لذات التوقعات الجوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية منتظرة على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية غد الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 15:20     الفئـة : جهـوي   شارك

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