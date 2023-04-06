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سوناطراك : السيد حكار يتفقد مديرية أنابيب الغاز "أنريكو ماتيي" بولاية تبسة

  أدرج يـوم : الخميس, 06 أفريل 2023 16:53     الفئـة : جهـوي
سوناطراك : السيد حكار يتفقد مديرية أنابيب الغاز &quot;أنريكو ماتيي&quot; بولاية تبسة

الجزائر - زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار, اليوم الخميس, مديرية أنابيب الغاز "أنريكو ماتيي" التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع والتي يتواجد مقرها بواد الصفصاف (ولاية تبسة), حسبما افاد به بيان صادر عن شركة سوناطراك.

وجاء في البيان : "في إطار المتابعة الميدانية لسير منشآت سوناطراك واصل اليوم الرئيس المدير العام السيد توفيق حكار زيارته التفقدية إلى مديرية أنابيب الغاز -أنريكو ماتيي- التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع والتي يتواجد مقرها بواد الصفصاف، ولاية تبسة".

ورافق الرئيس المدير العام خلال زيارته اطارات مسيرة بالشركة وكذا الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط والغاز و الكيمياء و الامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك, حسب البيان.

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وتشرف هذه المديرية على إدارة ومراقبة بنية تحتية لشبكة نقل تضم ثلاثة أنابيب غاز بقطر 48 بوصة وقدرة نقل تفوق 32.7 مليار متر مكعب معياري سنويا قادمة من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي رمل على مسافة 548 كلم والتي تمر عبر محطة الضغط "عين الناقة" بولاية بسكرة, حسب شروحات سوناطراك, مضيفة أن هذه المديرية تعمل على تنفيذ عمليات التسليم التجاري التعاقدي للغاز الطبيعي لعملاء سوناطراك عبر نهائي الوصول لواد الصفصاف مرورا بالتراب التونسي إلى غاية إيطاليا.

وخلال هذه الزيارة وقف الوفد للاطلاع على نسبة تقدم المشاريع البنيوية لقاعدة الحياة لصالح العمال، وورشة صيانة وتصليح المعدات، وكذا شبكة مكافحة النيران، والتي أوكلت في إطار سياسة سوناطراك لترقية المحتوى المحلي إلى شركتها الفرعية للهندسة المدنية والبناء (GCB) كما تم تقديم عرض تفصيلي لمخطط تحديث المعدات الصناعية حيث أسدى السيد  حكار تعليمات لمراعاة معايير الجودة واحترام الآجال المحددة, حسب البيان.

 

                                                                                             

 

آخر تعديل على الجمعة, 07 أفريل 2023 16:15
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سوناطراك : السيد حكار يتفقد مديرية أنابيب الغاز "أنريكو ماتيي" بولاية تبسة
  أدرج يـوم : الخميس, 06 أفريل 2023 16:53     الفئـة : جهـوي   شارك

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