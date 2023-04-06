سوناطراك: حكار يتفقد الوحدات الانتاجية لمجمع زرزايتين بحوض إليزي

الجزائر - قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار, مرفوقا بمجموعة من الاطارات المسيرة بزيارة عمل وتفقد للوحدات الانتاجية لمجمع زرزايتين بحوض إليزي, اين تم الاطلاع على وتيرة سير الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك "سينوباك" في إطار عقد تقاسم الإنتاج, حسبما افاد به بيان للمجمع.

وسمحت هذه الزيارة, التي جرت امس الاربعاء, للوفد بالاطلاع على "وتيرة سير الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك +سينوباك+ في إطار عقد تقاسم الإنتاج بالرقعة التعاقدية +زرزايتين+ المبرم بموجب قانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات, هذه الخطة التي تتضمن تجديد وحدة الانتاج بضغط الغاز+ unité gas lift+ وكذا حفر 12 بئرا تطويرية جديدة مع اعادة تأهيل 6 آبار قديمة", وفقا لذات المصدر.

وفي ذات الاطار, اوضح البيان أن المشروع يتضمن كذلك ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القديمة وتدعيم عمليات استعادة الغازات المحروقة للحد من انبعاثات الكاربون.

كما زار الوفد وحدة معالجة المياه المستعملة في عمليات الحقن, أين اطلع على عرض عن إمكانات المحطة والأرقام المحققة في هذا السياق, يضيف البيان.

المناسبة, سمحت للوفد, كذلك, بالاطلاع على ظروف التكفل بالعمال ومستوى الخدمات المقدمة بقاعدة الحياة ل"زرزايتين", أين تفقد أجنحة الإقامة وكذا الفضاءات المخصصة للترفيه.

وفي سياق ذي صلة, افادت سوناطراك ان "إنجاز هذه المشاريع التطويرية سيسمح مستقبلا باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط وهي كميات ستدعم القدرات الإنتاجية لسوناطراك بما يسمح برفع القدرات التسويقية للمجمع".