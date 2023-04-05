قسنطينة/حج 2023: الشروع في إجراء الفحوصات الطبية و عملية التلقيح لفائدة المقبلين على الحج

قسنطينة - تم الشروع اليوم الأربعاء في إجراء الفحوصات الطبية و عملية التلقيح الموجهة لفائدة المقبلين على أداء فريضة الحج المسجلين برسم سنة 2023 و ذلك عبر مختلف مؤسسات قطاع الصحة بولاية قسنطينة, حسب ما علم من المديرية الولائية للصحة.

وفي تصريح ل/وأج أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية, أمير عيدون, أنه قد تم تسخير ثلاث (3) لجان طبية تتكون من أطباء عامين وأخصائيين من طرف المديرية المحلية للقطاع لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عبر العيادات متعددة الخدمات المتواجدة بحي بومرزوق بعاصمة الولاية و مدينة ماسينيسا ببلدية الخروب, و كذا على مستوى بلدية ديدوش مراد.

كما تم إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد-19 و الإنفلونزا الموسمية و المكورات السحائية والخناق (الدفتيريا) و الكزاز, بالموازاة مع إجراء فحوصات عبر جميع مصالح الأوبئة و الطب الوقائي التابعة لست (6) مؤسسات عمومية للصحة الجوارية بالولاية, حسب ما أردفه المصدر.

وأضاف السيد عيدون أنه قد تم تخصيص فرق متعددة التخصصات تضم أطباء و أعوان شبه طبيين من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية عبر بلديات الولاية ال12.

ومن أجل القيام بهذه العملية في أحسن الظروف, أعدت مديرية القطاع بالتنسيق الوثيق مع الفرق الطبية برنامجا يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المقبلين على الحج القاطنين بالمناطق النائية, حسب ما تم إيضاحه.