عين تموشنت : إجراءات رفع القيود عن المستثمرين تساهم في دعم النشاط السياحي

و في هذا الصدد, إستفادت زهاء عشر مؤسسات فندقية خاصة من رخص إستثنائية للإستغلال سمحت بتعزيز قدرات الإيواء بنحو 2200 سرير إضافي بالولاية.

و أبرز مدير السياحة والصناعة التقليدية بعين تموشنت, محمد بن سعود, بأن هذه الرخص الإستثنائية تأتي ضمن الإجراءات الهادفة إلى رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الإستثمارية و ذلك تنفيذا للقرارات المتخدة من قبل السلطات العليا في البلاد, خلال الندوة الوطنية الأاخيرة حول الإنعاش الصناعي.

و شكلت هذه الإجراءات متنفسا حقيقيا للقطاع بإعتبار أن ولاية عين تموشنت تعد منطقة جذب سياحي بالنظر إلى ما تتمتع به من مؤهلات خاصة فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، وفق ما أبرزه ذات المتحدث.

و كان لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد التراجع المحسوس لجائحة كوفيد-19 وإختيار الجزائريين للوجهة السياحية الداخلية أثرا مهما في التوافد المتزايد الذي شهدته شواطئ الولاية والذي سجل أيضا أياما قبل إفتتاح موسم الإصطياف.

و أكد السيد بن سعود أن دخول هذه المؤسسات الفندقية حيز الخدمة خفف من الضغط المسجل على الحجوزات الفندقية وساهم بشكل "ملموس" في إنجاح موسم الإصطياف. و من جهتها, أفادت رئيسة المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, جنان حنان -والتي تعد أيضا عضو بالمكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة بعين تموشنت- بأن هذه التدابير إنعكست "إيجابيا على سيرورة المشاريع الإستثمارية بالولاية و سمحت بدخول عدد من الفنادق حيز الإستغلال خلال سنة 2022".

وأشارت ذات المسؤولة الى أنه بإعتبار أن ولاية عين تموشنت تتميز بخصوصيتها السياحية بالدرجة الأولى, فإن مثل هذه التحفيزات هي قيمة مضافة للحركية التنموية المحلية وتتيح لحاملي المشاريع والمستثمرين العمل في أريحية في ظل الشعور الدائم بمرافقة الدولة لهم في إطار تنسيق دائم للنهوض بالإقتصاد الوطني.

أما المستثمر في مجال السياحة, العربي محند بن شعبان, والذي يعتبر أحد المستفيدين من رخصة إستغلال إستثنائية لمؤسسته الفندقية المتواجدة ببلدية تارقة الساحلية, فقد ثمن هذه الإجراءات التي قال بشأنها أن" العديد من المستثمرين على عاتقهم قروض بنكية محددة الآجال حيث تسمح عملية رفع القيود وتذليل العراقيل بوفاءهم بإلتزاماتهم المالية إتجاه المؤسسات البنكية".

و أضاف أن هذه الإجراءات ساهمت "بشكل ملموس في تلبية الطلب المسجل على الحجوزات الفندقية خاصة خلال موسم الإصطياف لسنة 2022 الذي تميز بتزايد التوافد على شواطئ الولاية خلافا للسنوات الفارطة التي عرفت نوعا من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا وأيضا تفضيل الوجهات السياحية الخارجية.

توافد أكثر من 6 ملايين مصطاف على شواطئ الولاية

شهدت ولاية عين تموشنت خلال موسم الإصطياف الفارط توافد أكثر من 6 ملايين مصطاف عبر مجموع شواطئها حيث تضاعف العدد مقارنة بسنة 2021 التي عرفت إقبال أكثر من 3 ملايين مصطاف فيما تم إحصاء في 2020 نحو 77ر1 مليون مصطاف، إستنادا لمديرية السياحة و الصناعة التقليدية.

و أرجع مدير القطاع هذا الإرتفاع في عدد المصطافين إلى تراجع وباء كوفيد-19 وكذا نجاح إستراتيجية الترويج السياحي للوجهات الداخلية خصوصا وأن الولاية تدعمت بفضل إجراءات رفع القيود عن المشاريع الإستثمارية بعدد من المؤسسات الفندقية إستطاعت بدورها إستقطاب عدد مهم من الزبائن.

و بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الفندقية بالولاية خلال موسم الإصطياف المنصرم 19430 زائر قضوا في مجموعهم أكثر من 3ر1 مليون ليلة في حين أن عدد الليالي التي تم قضاؤها بفنادق الولاية خلال السنة التي سبقتها لم يتعد 13278 ليلة، حسب نفس المصدر.

و يسعى القطاع بالتنسيق مع شركاءه الإقتصاديين الناشطين في مجالات الفندقة و الوكالات السياحية و الصناعة التقليدية, إلى بلورة أرضية عمل ترتكز على الإستغلال الأنجع لمختلف المقومات السياحية و الأثرية والتراثية التي تزخر بها ولاية عين تموشنت لتشكل منطقة جذب وإستقطاب سياحي ضمن إرساء معالم تنافسية في مختلف الخدمات المقدمة للسائح الوطني والأجنبي، مثلما أشير إليه.

و من أجل تثمين وإبراز المؤهلات السياحية التي تزخر بها الولاية, قدم القطاع خلال سنة 2022 أربعة مسارات سياحية لفائدة الزوار تجمع بين المواقع الأثرية والسياحة الحموية والعلاجية والشاطئية حيث تم الترويج لها عشية تنظيم الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها وهران في الصائفة الماضية، وفق ما ذكره مدير القطاع.

و يخص المسار الأول قرية مساعدة بن باديس ببلدية المالح و هو الموقع الذي يجمع بين المنطقة الرطبة و الغابية و يعرف بالمنتوج الفلاحي المحلي المتعلق بفاكهة التين والنباتات العطرية إضافة إلى الأطباق التقليدية في حين يرتبط المسار الثاني بمنطقة ولهاصة التي تضم مجموعة هامة من المعالم الأثرية الخاصة بموقع سيقا الأثري الذي كان يشكل عاصمة نوميديا الغربية في القرن الثالث قبل الميلاد و الضريح الملكي سيفاكس إضافة إلى مسجد سيدي يعقوب الذي يعود تاريخ تشييده إلى 8 قرون. كما يروج المسار الثاني للسياحة الشاطئية من خلال ما يتوفر عليه من شواطئ خلابة منها رشقون و مدريد المقابلة لجزيرة "رشقون" إضافة إلى مسار مدينة عين تموشنت المعروفة قديما بسوفات الذي يكتسي طابعا ثقافيا تراثيا من خلال الجامع العتيق والحديقة التي تتوسط المدينة مع إبراز مختلف المنتجات التقليدية المحلية. و تشكل بلدية حمام بوحجر أيضا مسارا سياحيا منفردا بخصوصيته القائمة غلى السياحة الحموية من خلال المحطة المعدنية التي تتوفر عليها إضافة إلى ما تتضمنه من مناطق خلابة متواجدة بحديقة "الشلال الصغير".

كما كانت عين تموشنت على موعد مع جانب من سباق الدراجات ضمن الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 عبر مسار طوله 106 كلم مرورا ببلديات العامرية وحاسي الغلة و حمام بوحجر و وادي الصباح و تمزوغة.