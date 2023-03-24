إحياء الذكرى ال69 لتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل بالجزائر العاصمة

ريغبي/ دورة إفريقيا التصفوية (سيدات): السباعي الجزائري في المجموعة الأولى رفقة البلد المنظم زامبيا -

وحدة باتنة للجزائرية للجلود: استقبال أكثر من 30 ألف قطعة من جلود الأضاحي في يوم ونصف -

التزام تام للتجار بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى -

كورونا: عدم تسجيل أي إصابة جديدة ولا أي وفاة -

حرق نسخة من القرآن الكريم بستوكهولم : غضب عارم يعم العالم -

الوفاة المأساوية للشاب نائل: الجزائر تتابع ب اهتمام بالغ تطورات القضية -

التزام شبه كلي للتجار المداومين في ثاني أيام عيد الأضحى ب 7 ولايات شرقية -

المركز الوطني لإنقاذ الشباب من آفة المخدرات ببوشاوي: تجربة رائدة في علاج المدمنين بتقنيات حديثة -

صناعة السفن بتلمسان: مشاريع واعدة لدعم الاقتصاد الوطني -

الطبعة الثانية لأيام وهران للمسرح المتوسطي: تمويل ذاتي ورغبة في التأسيس لمهرجان متوسطي العام المقبل -

عيد الأضحى: وزير الصحة يزور المرضى والأطقم الطبية المناوبة بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة -

عمليات تضامنية للهلال الأحمر الجزائري بمناسبة عيد الأضحى -

مواد استهلاكية: الشروع في تحليل هياكل السعر و مقارنتها مع الأسعار في البورصات العالمية -

الجزائر تدين ب أشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم -

تأكيد على أهمية التحلي بالحس التضامني و التواصل بين الأجيال -

عيد الأضحى : التزام تام للتجار بنظام المداومة في اليوم الأول -

مالية : السيد فايد يؤكد على أهمية ضمان السير الحسن لعصرنة القطاع و تعجيل رقمنته -

عيد الأضحى: تدعيم المناوبات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات بولاية الجزائر -

تسطير برنامج خاص لنظافة العاصمة خلال عيد الأضحى -