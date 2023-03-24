إحياء الذكرى ال69 لتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل بالجزائر العاصمة

و أكد رئيس جمعية "أصدقاء منحدر لوني أرزقي"، السيد لونيس آيت عودية أن هذه الوقفة التي نظمتها جمعيته تعتبر "مناسبة للترحم على أرواح أولئك الذين ضحوا من أجل القضية الوطنية والذين قرروا إنشاء اللجنة الثورية بتاريخ 23 مارس 1954، في سياق جد متوتر من تاريخنا".
كما ذكر أن اللجنة الثورية أنشئت في الشقة الكائنة بشارع عمار علي (المدعو علي لابوانت) حيث كانت تتواجد مدرسة "الرشاد"، مستشهدا، في هذا الصدد، بسلسلة من الأحداث التي تلت نشأة اللجنة، منها اجتماع لجنة الـ22 ولجنة الـ 6.
من جهته، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، السيد عمار زتيلي، أن هذه المبادرة تعد "عرفانا بالتضحيات التي قدمت من أجل استقلال بلادنا"، مشيرا إلى أن القصبة "تزخر عبر كل زقاق من أزقتها على شواهد من تاريخنا، ومن هنا أطلق عليها اسم (قلعة الثوار)".
و خلال وقفة الترحم هذه، تم وضع إكليل من الزهور أمام هذا المكان التاريخي، بحضور المجاهد محمد بن عيسى، الذي يعتبر احدى الشخصيات الثورية لمدينة القصبة.