Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة الرويبة: 10 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة في مواد استهلاكية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 15:48     الفئـة : جهـوي

الجزائر - قضت محكمة الرويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة الرأي العام أنه إثر حجز كمية معتبرة من مادة التمور كانت مخزنة بمستودع تبريد غير مرخص به، تمت متابعة ثلاثة (3) مشتبه فيهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة".

وقد "قضت المحكمة على كل واحد منهم يوم 22 مارس 2023 بعقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة".

وذكر البيان بأن "القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذا الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة الرويبة: 10 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة في مواد استهلاكية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 15:48     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.03.24

رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان

23.03.24

رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول عدد من المسائل

23.03.24

كورونا: إصابة واحدة جديدة مع عدم تسجيل أي وفاة

23.03.24

رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمة إيمان خليف بتأهلها للمنازلة النهائية في البطولة العالمية

23.03.24

جثمان صديقة الثورة الجزائرية المناضلة مونيك هيرفو يوارى الثرى بمقبرة العالية

23.03.24

رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع أمير دولة قطر السابق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.03.20

تقديم العرض الأولي لمسرحية "تراب الجنون" بالعاصمة

23.03.21

تحديد مواقيت العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان

23.03.20

المجتمع المدني "حجر الزاوية" في مكافحة الفساد والوقاية منه

23.03.22

رمضان: المسرح الوطني يعد برنامجا ترفيهيا متنوعا

23.03.22

برامج ترفيهية كثيرة ومتنوعة على مختلف القنوات التلفزيونية

23.03.22

سكك حديدية: تعديل برنامج سير القطارات بحلول شهر رمضان