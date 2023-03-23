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البيض: تنظيم أبواب مفتوحة على مركز التدريب للإشارة "الشهيد قطاف أمحمد"

  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 13:57     الفئـة : جهـوي

البيض - أقيمت اليوم الخميس أبواب مفتوحة على مركز التدريب للإشارة "الشهيد قطاف أمحمد" للبيض بالناحية العسكرية الثانية.

و قد أشرف قائد هذا المركز، المقدم الكدروسي لحبيب، على مراسم الافتتاح باسم اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية حيث أبرز في كلمة له بالمناسبة أن هذه التظاهرة الإعلامية تندرج أساسا في إطار "تقريب المواطن من مؤسسته العسكرية وتعريفه بهذا السلاح وبمختلف آفاق التكوين وأساليب العمل المتاحة ضمن سلاح الإشارة".

كما تندرج أيضا في إطار تنفيذ مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لتجسيد مبدأ تقريب المؤسسة العسكرية من المواطن لاسيما فئة الشباب وتمتين رابطة جيش-أمة، تدعيما للدفاع عن السيادة الوطنية وتكريسا لخدمة الوطن والمواطن وفق نفس المسؤول.

و أضاف أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تريد أن تكون هذه التظاهرات الإعلامية "نافذة على قواتنا المسلحة بما تحمله من آفاق واعدة، يطلع من خلالها المجتمع بمختلف شرائحه على القفزة النوعية التي حققتها مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي وقواته بصفة عامة وسلاح الإشارة وأنظمة المعلومات على وجه الخصوص".

كما تعد هذه الأبواب المفتوحة، يضيف المقدم الكدروسي، "وقفة على مدى احترافية مؤسساتنا وكفاءة أفرادها وإطاراتها، وفرصة للإطلاع عن كثب على العتاد والمعدات الموجودة قيد الاستغلال، والوسائل البيداغوجية، والفرص التي تتيحها أمام الشباب الجزائري وشروط الالتحاق بصفوفه".

و شملت هذه التظاهرة تنظيم معارض وورشات تبرز للجمهور الزائر مختلف التجهيزات والمعدات التي تستعمل من طرف سلاح الإشارة مع التعريف بمركز التدريب للإشارة "الشهيد قطاف أمحمد" بالبيض ومهامه وشروط الالتحاق بهذا السلاح وغيرها من الأجنحة الأخرى.

للإشارة فإن مركز التدريب للإشارة قد أنشأ في البداية بوادي الناموس (بشار) بالناحية العسكرية الثالثة سنة 1983 وتم تحويله في 1989 إلى العبادلة (بشار) بنفس الناحية العسكرية ثم إلى ولاية البيض بالناحية العسكرية الثانية في سنة 1991.

كلـمات مفتـاحيــة :
البيض: تنظيم أبواب مفتوحة على مركز التدريب للإشارة "الشهيد قطاف أمحمد"
  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 13:57     الفئـة : جهـوي   شارك

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