أدرار: استلام مشروع إبعاد المصب النهائي لمياه الصرف الصحي

و يعتبر هذا المشروع من بين أولويات التنمية البيئية وأبرز انشغالات المواطنين بهذه المنطقة, كما صرح والي أدرار بهلول العربي خلال مراسم وضع حيز الخدمة التي جرت بحضور فعاليات المجتمع المدني, مشيرا إلى أن تضافر جهود مختلف الفاعلين مكن من التكفل بهذا الانشغال الذي شكل مطلبا ملحا.
و أضاف ذات المسؤول أن هذا المشروع رفعت فيه مؤسسات الإنجاز الوطنية التحدي من خلال إنجازها لقناة إبعاد المصب في مسار صخري بعمق 17 متر على مسافة تجاوزت 4 كلم.
و سيتم بالموازاة مع ذلك استكمال المرحلة الثانية من المشروع الكلي وهي انجاز محطة لمعالجة وتصفية المستعملة مع نهاية السنة الجارية والتي خصص لها مبلغ إجمالي قدر بـ 3 مليار دج، حيث تبلغ طاقة معالجتها 15.000 متر مكعب يوميا كمرحلة أولى لترتفع إلى 30.000 متر مكعب يوميا بما يمكن من استيعاب ومعالجة المياه المستعملة من شبكات الصرف الصحي ببلديتي أدرار و تيمي، حسب الشروحات المقدمة.
و ستمكن هذه العملية التنموية الهامة التي من شأنها حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة، توفير مياه مصفاة قابلة للاستغلال عبر محيطات فلاحية سيتم استحداثها بمنطقة انجاز محطة التصفية، إضافة إلى مساحات خضراء ومتنفسات سياحية، مثلما جرى شرحه.
و قد إستبشر سكان القصر خيرا بهذا المشروع الذي سيساهم في وضع حد لمشكل مياه الصرف الصحي بالمنطقة، مثمنين جهود كل المساهمين في التكفل بهذا الانشغال.