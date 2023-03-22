مناقب ونضال المجاهد الفقيد سيد علي عبد الحميد موضوع ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة

وبالمناسبة, ذكر رئيس جمعية "أصدقاء منحدر لوني أرزقي" بالقصبة, لونيس آيت عودية, خلال منتدى "الذاكرة" الذي تنظمه جريدة المجاهد, أن "المجاهد الفقيد سيد علي عبد الحميد ولد في 26 ديسمبر 1921 بالجزائر العاصمة, وتوفي في شهر مارس 2022, والتحق مبكرا بالحركة الوطنية", مشيرا إلى أنه كان "آخر أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية, وكان أحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل".
وعدد السيد آيت عودية مناقب الفقيد قائلا: "السي عبد الحميد كان مجاهدا من الرعيل الأول, ومدرسة في النضال, ورياضيا من الدرجة الأولى, ويملك من الذكاء السياسي والشجاعة ما جعله يتميز خلال نضاله وجهاده إلى جانب إخوانه المجاهدين".
وأضاف في هذا الصدد, أن فكرته الأولى كانت "استقلال الجزائر, بعيدا عن كل الأفكار والشعارات التي كانت ترفع", مشيرا إلى أن الفقيد "تدرج في النضال السياسي إلى أن أصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية, وأحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتي لعبت دورا مهما في الحركة الثورية الجزائرية".
من جهته, أكد المؤرخ فؤاد سوفي, في مداخلة له, أهمية "تدارس وتذكر مناقب ونضال المجاهدين الذين قدموا النفس والنفيس في مسار معركة التحرير وطرد المستعمر الفرنسي, على مدار سنوات من الكفاح توج أعظم ثورة بالاستقلال", مبرزا أن
"المجاهد سيد علي عبد الحميد كان واحدا من المجاهدين الذين قدموا الكثير في سبيل تحرير الجزائر ووجب اليوم دراسة سيرهم إبان الثورة وبعدها".
يذكر المجاهد الفقيد, قد تم تكريمه شهر ديسمبر 2021 بمقر سكناه من خلال إسدائه وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير, وهذا عرفانا لمواقفه ونضاله من أجل التحرير واسترجاع السيادة الوطنية.