أمن ولاية الجزائر يسطر مخططا أمنيا خاصا بشهر رمضان

وأوضح المصدر ذاته، أن التشكيلات الأمنية ستعمل على "ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدء بالأسواق والمساجد، الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، وصولا إلى محطات نقل المسافرين (البرية، السكة الحديدية، الميترو والترامواي)".
وسيكون للمصالح العملياتية مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة لتنظيم هذه التظاهرات، يضيف البيان.
كما ستعمل المصالح الأمنية على "تسهيل انسيابية حركة المرور وتأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذروة وقبيل الإفطار، بالإضافة إلى توعية سواق المركبات من أخطار حوادث المرور وعدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة".
وأضاف أن "الأفواج الميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى ستعمل على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية وردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلقة بالصحة والبيئة".
بدورها حسب نفس المصدر، ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية بتكثيف دورياتها لتجسيد التواجد الدائم في الميدان لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن.