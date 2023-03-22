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قسنطينة : ملبنة نوميديا العمومية ترفع إنتاج الحليب المدعم إلى أكثر من 255 ألف لتر يوميا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 11:56     الفئـة : جهـوي

قسنطينة - شرعت يوم الأربعاء ملبنة "نوميديا" بقسنطينة التابعة للمجمع الصناعي العمومي للحليب و مشتقاته "جيبلي" في رفع إنتاجها اليومي من حليب الأكياس المدعم إلى أكثر من 255 ألف لتر يوميا وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل، حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لذات المؤسسة، حليمي رشيد.

و أوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج أن ملبنة نوميديا قد رفعت من قدرتها الإنتاجية للحليب المبستر المدعم، و ذلك وفق الاستراتيجية المسطرة من طرف مجمع "جيبلي" وتنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، من 191 ألف لتر يوميا في الأيام العادية إلى أزيد من 255 ألف لتر من الحليب يوميا خلال شهر رمضان أي بزيادة تفوق 64 ألف لتر من الحليب يوميا.

و أفاد ذات المسؤول بأن "هذه الزيادة في الانتاج تهدف الى ضمان تموين ولاية قسنطينة و 10 ولايات أخرى بهذه المادة الغذائية الأساسية التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان"، مشيرا الى أن كمية 255 الف لتر من الحليب يوميا تعد "كافية" لتلبية احتياجات السوق المحلية.

و إستنادا للمتحدث, فإن "الملبنة قد كثفت من التحاليل الفيزيو كميائية و الميكرو بيولوجية لبودرة الحليب و الماء المستعمل في الانتاج للتأكد من صلاحية المنتوج النهائي الموجه للاستهلاك"، مبرزا بأنه "قد تم تخصيص دوام مكون من ثلاث فرق على مدار 24 ساعة لضمان زيادة الإنتاج".

و صرح أن الملبنة سخرت عشرين (20 ) شاحنة نقل و توزيع تابعة لها تتكفل بتوزيع الحليب بولاية قسنطينة فيما يتكفل 65 موزعا خاصا بتموين بالحليب المدعم لعديد الولايات على غرار ميلة وجيجل و تبسة وسكيكدة وأم البواقي وخنشلة وكذا بعض ولايات جنوب شرق البلاد على غرار بسكرة و الوادي.

و بخصوص نقاط البيع, أضاف نفس المصدر بأن الملبنة ستمون ما مجموعه 21 نقطة بيع ثلاث (3) منها واقعة بأسواق الرحمة بولاية قسنطينة.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 مارس 2023 13:07
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : ملبنة نوميديا العمومية ترفع إنتاج الحليب المدعم إلى أكثر من 255 ألف لتر يوميا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 11:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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