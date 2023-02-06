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ميناء وهران: إرتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 13:23     الفئـة : جهـوي
ميناء وهران: إرتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022

وهران- إرتفع حجم الصادرات خارج المحروقات بميناء وهران بنسبة تفوق 149 بالمائة خلال العام المنصرم مقارنة بنفس الفترة من 2021، حسبما أستفيد اليوم الاثنين من ذات المؤسسة المينائية.

و تمثلت هذه الصادرات في 3.226.813 طن من مادة الكلينكر و 482.111 طن من مختلف أنواع الحديد و 313.765 طن من الإسمنت.

و من جهة أخرى, عالج ميناء وهران 10.695.160 طن من مختلف البضائع خلال العام المنصرم مقابل 9.561.290 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 و هو ما يمثل زيادة تقارب 12 بالمائة.

كما عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة 08ر45 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 7.994.630 طن.

و تأتي واردات الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع حيث بلغت 2.410.920 طن في 2022 مقابل 2.838.163 طن في نفس الفترة من 2021 مع تسجيل تراجع بنسبة 05ر15 بالمائة.

وقد عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا تجاوز 32 بالمائة حيث انتقل من 1.160.618 طن في 2021 إلى 1.540.543 طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

و بلغ حجم البضائع السائلة 235.659 طن مع تسجيل تراجع بنسبة تتجاوز 16 بالمائة و شمل الزيوت النباتية و الزيوت المستعملة.

كما عرف نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة تفوق 34 بالمائة حيث بلغت 3.769.367 طن في 2021 لتنخفض إلى 2.464.871 طن في 2022. و قد شمل خاصة المنتجات الحديدية و مواد صناعة منتجات التغليف.

و سجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات بنسبة تقارب 3 بالمائة حيث تم معالجة 118.291 حاوية في 2022 مقابل 121.872 حاوية سنة 2021 فيما ارتفع الوزن الصافي للسلع داخل الحاويات من 1.208.809 طن في 2021 إلى 1.287.130 طن خلال العام المنصرم مع تسجيل زيادة تقارب 50ر6 بالمائة.

و بخصوص حركة المسافرين, سجل الميناء 192.074 مسافرا و 54.038 مركبة خلال العام المنصرم، وفق ما أشارت اليه ذات المؤسسة المينائية.

آخر تعديل على الإثنين, 06 فيفري 2023 14:01
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ميناء وهران: إرتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 13:23     الفئـة : جهـوي   شارك

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