مجلس الأمة: مهمة استعلامية بسيدي بلعباس

سيدي بلعباس - شرعت اليوم الاحد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة في مهمة استعلامية بسيدي بلعباس من أجل إعداد تقرير مفصل حول واقع قطاع الصحة بالولاية وتسجيل النقائص، حسبما أبرزه رئيس اللجنة، البرفيسور الحبيب دواقي .

وأوضح السيد دواقي في تصريح للصحافة أن اللجنة التي تضم تسعة أعضاء شرعت في مهمة استعلامية للولاية تدوم أربعة أيام سيتم من خلالها الاطلاع على عدة مؤسسات صحية ومصالح طبية للوقوف على أهم الانشغالات التي يمكن رفعها من طرف مستخدمي القطاع وإدراجها ضمن تقرير مفصل.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه المهمة الاستعلامية جاءت من أجل إعداد تقرير مفصل بإشراك مختلف الأطراف وذلك لرفعها للجهات المعنية على غرار رئيس مجلس الأمة والوزير الأول فضلا عن وزراء كل من الصحة والعمل والتضامن الوطني والمجاهدين من أجل النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم قطاع الصحة وتلبي انشغالات المواطنين.

وقد استهلت اللجنة زيارتها بالوقوف على عمل بعض المصالح بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" على غرار تلك التي تخص طب العيون والاستعجالات الطبية و جراحة الأطفال وقاعة الإنعاش وقاعة الجراحة العامة ومصلحة الكسور وتقويم الاعوجاج والطب الداخلي والأمراض الصدرية وطب الأشعة حيث تم معاينة مدى التكفل بالمرضى مع تسجيل أهم النقائص والانشغالات التي طرحها المستخدمون.

وتختتم اللجنة عملها بعقد اجتماع تقييمي مغلق حول عمل بعض المصالح الطبية للمركز الاستشفائي وذلك بحضور مدير الصحة والمدير العام لذات المستشفى ورؤساء المصالح الطبية المعنية.