نقل عبر الكوابل: توقف الخدمة في ثلاث ولايات لإنجاز أشغال صيانة

ويأتي توقف خدمات الاستغلال التجاري لمختلف المنشآت وفق برنامج عمليات الصيانة المنتظمة الذي وضعته مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل، يضيف نفس المصدر.

كما تمت برمجة هذه العمليات على مستوى خط المصعد الهوائي "قصر الثقافة" بالجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 14 فبراير الى 16 فبراير 2023، حسب البيان.

وتشمل هذه العمليات كل من المصعد الهوائي لباب الواد بالعاصمة، ابتداء من يوم الغد الاثنين على الساعة الواحدة زوالا الى غاية يوم الخميس 9 فبراير، و كذا المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو من يوم الخميس 9 فبراير الى غاية يوم الاثنين 13 فبراير و المصعد الهوائي لولاية تلمسان من يوم الجمعة 17 فبراير ابتداء من الساعة الواحدة زوالا الى يوم الاحد 19 فبراير، يضيف ذات البيان.