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نقل عبر الكوابل: توقف الخدمة في ثلاث ولايات لإنجاز أشغال صيانة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 17:56     الفئـة : جهـوي
نقل عبر الكوابل: توقف الخدمة في ثلاث ولايات لإنجاز أشغال صيانة

الجزائر - ستشهد خدمات الاستغلال التجاري لعدة منشآت  للنقل عبر الكوابل توقفا في ثلاث ولايات من الوطن على فترات مختلفة خلال شهر فبراير لإنجاز أشغال صيانة، حسبما افاده اليوم الاحد بيان لمؤسسة ميترو الجزائر.

ويأتي توقف خدمات الاستغلال التجاري لمختلف المنشآت وفق برنامج عمليات الصيانة المنتظمة الذي وضعته مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل، يضيف نفس المصدر.

كما تمت برمجة هذه العمليات على مستوى خط المصعد الهوائي "قصر الثقافة" بالجزائر العاصمة  خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 14 فبراير الى 16 فبراير 2023، حسب البيان.

وتشمل هذه العمليات كل من المصعد الهوائي لباب الواد بالعاصمة، ابتداء من يوم الغد الاثنين على الساعة الواحدة زوالا الى غاية يوم الخميس 9 فبراير، و كذا المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو من  يوم الخميس 9 فبراير الى غاية يوم الاثنين 13 فبراير و المصعد الهوائي  لولاية تلمسان من يوم الجمعة 17 فبراير ابتداء من الساعة الواحدة زوالا الى يوم الاحد 19 فبراير، يضيف ذات البيان.

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نقل عبر الكوابل: توقف الخدمة في ثلاث ولايات لإنجاز أشغال صيانة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 17:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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