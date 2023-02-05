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خنشلة : المجاهد سالمي علي المدعو العيد الرشاشي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 11:24     الفئـة : جهـوي

خنشلة - انتقل إلى رحمة الله ليلة السبت إلى الأحد ببلدية بابار (ولاية خنشلة) المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، سالمي علي، المدعو "العيد الرشاشي" عن عمر ناهز الـ 97 سنة بعد مرض عضال، حسبما علم يوم الأحد من مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية خنشلة.

و كان الفقيد, الذي ولد سنة 1926 بدوار المقادة ولاية خنشلة قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 و خاض العديد من معارك الثورة التحريرية في شاكلة معركة الجرف ومعركة واد هلال وكمين عين غراب, وفق ذات المصدر.

كما شارك في معركة العويجة سنة 1958 والتي أصيب خلالها بعدة جروح في رجليه ليتم إثرها القبض عليه من طرف قوات المستعمر الفرنسي, التي قامت بسجنه بمعتقل قصر الطير جنوب سطيف حيث ذاق شتى أنواع العذاب إلى غاية إطلاق سراحه نهاية سنة 1961, كما تم إيضاحه.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة بلدية بابار بعد ظهر يوم الأحد, حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 05 فيفري 2023 11:28
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خنشلة : المجاهد سالمي علي المدعو العيد الرشاشي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 11:24     الفئـة : جهـوي   شارك

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