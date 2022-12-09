غرداية: إفتتاح صالون لترقية السياحة الصحراوية

غرداية - إفتتح صالون موجه لترقية السياحة الصحراوية يوم الجمعة بغرداية بمشاركة نحو ستين متعاملا في السياحة وعارضين يمثلون مختلف ولايات الوطن.

و قد أعطى من فندق الجنوب إشارة انطلاق الصالون الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالتعاون مع ولاية غرداية، ويندرج ضمن فعاليات المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية والذي اختفى لسنوات بفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة من تفشي فيروس كورونا، وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, بحضور وزيرة الثقافة والفنون, صوريا مولوجي، ووالي غرداية, عبد الله أبي نوار, وممثلي رئيس المجلس الشعبي الوطني ونواب ومنتخبين محليين.

و لدى إطلاعه على مختلف أجنحة المعرض الذي يهدف إلى بعث السياحة الصحراوية، شدد وزير القطاع على أهمية ترقية القدرات السياحية للبلاد وأيضا التراث اللامادي والمادي الوطني، وجعل من قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفنون "محركات للتنمية الإقتصادية" ذات أولوية سيما بمناطق الجنوب.

و "يعتبر هذا المعرض فضاء يمنح رؤية وبيئة ملائمة للإبداع والمهنية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية''، مثلما أشار اليه السيد حمادي أمام المتعاملين السياحيين، داعيا المختصين وقدماء القطاع الذين لديهم خبرة إلى الإنخراط في مساعي تنمية البلاد.

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و يرى الوزير أن هناك عديد العوامل التي تتنافس من أجل جعل من الجنوب الجزائري "فضاء حيويا ووجهة سياحية هامة، حيث تتوفر به مواقع مصنفة تراثا عالميا للإنسانية على غرار غرداية، التي تتميز بكونها مدرسة حقيقية في العمران".

و بغرض تحسين البيئة السياحية، أكد عديد المتعاملين في السياحة في انطباعات رصدتها "وأج" ضرورة تطوير وبشكل ملموس النقل الجوي بين البلدان الموفدة للسياح والجنوب الجزائري.

و في هذا الصدد يرى الخبير في السياحة سعيد بوخليفة "أنه يتعين على قطاع السياحة في الجزائر أن يضع في الإعتبار رغبات السياح الأجانب ومرافقتهم"، قبل أن يضيف "أن الأمر يتعلق أيضا بتكوين المرافقين والمرشدين للسياح الأجانب، مع الأخذ في الحسبان مصالح ورغبات هؤلاء السياح". و بدوره, أكد مسؤول وكالة السياحة والأسفار "فيزا ترافل" بورقلة, كمال شعيب، على أهمية ترقية وجهة الجزائر. و أبرز من جهته مسؤول وكالة السياحة والأسفار " أكار- أكار" بتمنراست محمد زونقة'' ضرورة مضاعفة الجهود للتكيف مع الأساليب الجديدة للتسويق السياحي التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، سيما منها التسويق الإلكتروني والإستجابة لمتطلبات السياح الأجانب مع المحافظة على تراثنا السياحي".

و يساهم هذا الصالون الذي يجمع متعاملين في السياحة في الجهود الرامية إلى تجاوز الإنعكاسات السلبية التي أفرزتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتطوير قطاع السياحة والصناعة التقليدية بوصفه محركا للتنمية المحلية وتعزيز الجاذبية الإقتصادية والسياحية للجنوب الجزائري.

كما يعد كذلك فرصة لمختلف المتعاملين في السياحة للإلتقاء و تبادل الخبرات بما يساعد على بعث هذا النشاط، كما أشير إليه.

و قد افتتح صالون ترقية السياحة الصحراوية على هامش فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية (9-11 ديسمبر 2022) الذي ستعطى إشارة انطلاقه أمسية اليوم بغرداية.