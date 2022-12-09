Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد عشية اليوم

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 14:30     الفئـة : جهـوي
أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد عشية اليوم

الجزائر- ستشهد عدة ولايات من شرق البلاد ابتداء من عشية يوم الجمعة، تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

و تخص النشرية التي صنفت في درجة اليقظة "البرتقالية" وتمتد صلاحيتها من الساعة 18:00 من عشية اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد السبت, ولايات المسيلة و باتنة و بسكرة و أم البواقي و خنشلة و تبسة.

اقرأ أيضا :     أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بالجنوب الغربي للوطن

و حسب ذات المصدر, ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها, بين 20 و40 ملم, و تكون مرفقة برياح قوية.

آخر تعديل على الجمعة, 09 ديسمبر 2022 19:55
كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد عشية اليوم
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 14:30     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

22.12.10

الجزائر/تركيا: الدورة الاولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة كانت "متميزة"

22.12.10

عين تموشنت: حزب تجمع أمل الجزائر يرافع لتقوية اللحمة الوطنية

22.12.10

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تطالب بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

22.12.10

المغرب: الدعوة الى جبهة حقوقية موحدة لمواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق و الحريات

22.12.10

وهران : إبراز الاتجازات المحققة و دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة

22.12.10

الجزائر/تركيا: انطلاق أشغال الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.12.06

وزارة الشؤون الدينية تدعو الى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل عبر كافة مساجد الوطن

22.12.05

تدشين المركز الوطني للتكوين في الإسعافات الأولية بمقر الهلال الأحمر الجزائري

22.12.05

تفكيك شبكة إجرامية تروج لمنشورات غير أخلاقية تستهدف الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

22.12.06

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا واصابة 961 اخرين خلال الاسبوع المنصرم

22.12.05

توزيع كتب على مرضى السرطان و الطفولة المسعفة

22.12.06

وزارة الصحة تنظم يوم دراسي حول التنظيم العائلي بالجزائر