و تخص النشرية التي صنفت في درجة اليقظة "البرتقالية" وتمتد صلاحيتها من الساعة 18:00 من عشية اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد السبت, ولايات المسيلة و باتنة و بسكرة و أم البواقي و خنشلة و تبسة.
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و حسب ذات المصدر, ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها, بين 20 و40 ملم, و تكون مرفقة برياح قوية.
أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد عشية اليوم
أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 14:30 الفئـة : جهـوي
الجزائر- ستشهد عدة ولايات من شرق البلاد ابتداء من عشية يوم الجمعة، تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.
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