تمنراست : السيد بوسليماني يبرز أهمية الإعلام الجواري في إيصال المعلومة الصحيحة

وأوضح الوزير خلال تدخل له عبر أثير إذاعة الجزائر من تمنراست في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل إلى هذه الولاية, أن "الإعلام الجواري يكتسي أهمية كبيرة باعتباره يضمن إيصال المعلومة الصحيحة للمتلقي، وهو ما يجسد حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، حيث تولي الحكومة وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عناية خاصة بهذا الجانب".

وأشار في هذا الصدد الى أن الإذاعة تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا المسعى، باعتبارها من أهم وسائل الإعلام الجواري بحكم بثها الواسع، مذكرا أنه تم إنشاء مكاتب للإذاعة الوطنية بالولايات الجديدة، في انتظار استحداث إذاعات جهوية بها لضمان حق المواطن في الإعلام.

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وأكد وزير الإتصال أن الدولة سخرت إمكانيات كبيرة لوسائل الإعلام الوطنية لتقريبها من المواطن بما يسمح بتمكينه من المعلومة الآنية و الصادقة، و أيضا متابعة التنمية وطنيا ومحليا.

وأشاد بالمناسبة بما حققته الصحافة الوطنية من خطوات والتي برهنت على قدراتها، وذلك من خلال مرافقتها لعديد التظاهرات و المناسبات بكل احترافية على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط و مجريات القمة العربية، مما يدل - كما أضاف الوزير- على أن الصحافة الوطنية مؤهلة لترفع التحدي.

وشدد السيد بوسليماني مجددا على أهمية إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن بخصوص ملفات التنمية، مؤكدا بأن الهدف من تنظيم الدورات التكوينية هو رفع قدرات الإعلاميين للإنخراط في مسعى الإتصال المؤسساتي المنشود.

واستمع الوزير خلال زيارته لهذه المؤسسة الإعلامية إلى عرض مفصل حول نشاطها الإعلامي وساعات البث وبرامجها المتنوعة وجهود طاقمها الإعلامي بهذه الولاية الحدودية.

للتذكير, فقد أشرف وزير الإتصال أمس الخميس بجامعة حاج موسى أغ آخاموك بتمنراست على افتتاح الدورة التكوينية الثانية حول الإتصال المؤسساتي التي تنظم لفائدة صحفيي الإعلام العمومي بولايات تمنراست و إيليزي و إن قزام و إن صالح وجانت والمشرفين على خلايا الإتصال بذات الولايات.