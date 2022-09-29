احياء اليوم الوطني للارشاد الفلاحي تحت شعار اقتصاد المياه

الجزائر - تمحورت فعاليات احياء الطبعة ال29 لليوم الوطني للارشاد الفلاحي بولاية الجزائر, التي جرت اليوم الخميس, حول تحسين الموارد المائية من اجل تجاوز شح تساقط الامطار و الرفع من المحاصيل الاستراتيجية.

في هذا الصدد اكد مدير المصالح الفلاحية بولاية الجزائر, كمال فضالة, قائلا "ركزنا في هذه السنة على موضوع اقتصاد الماء من اجل مواجهة شح المياه و كذا حول احترام المسار التقني سيما في فروع الحبوب".

كما تطرق السيد فضالة الى عملية الدعم "الهامة" الخاصة بالفلاحين من اجل تشجيعهم على استعمال مختلف انظمة اقتصاد المياه سيما تقنية الري بالتقطير و السقي بواسطة الرش.

واوضح في هذا الصدد ان المصالح الفلاحية على مستوى ولاية الجزائر تراهن على الرفع من الري المتطور, سيما في فرع الحبوب و ذلك من اجل التوصل الى 800 هكتار من المساحات المسقية مقابل 500 حاليا.

الا انه اعتبر ان مردودية زراعة الحبوب في العاصمة تفوق 35 قنطار للهكتار, معزيا هذا الرقم المعتبر الى النسبة الجيدة لتساقط الامطار التي سجلت مقارنة ببعض الولايات التي توجد في وضعية شح الامطار.

كما اكد على دور الفلاحة الحضرية في تغذية عالم المدينة مشيرا الى ان العدد الكبير للبيوت البلاستيكية الموجودة في جهة شرق و غرب الجزائر, "تضمن حتى 100 % من احتياجات سكان العاصمة لا سيما من الخضروات".

و من اجل الحفاظ اكثر على الفلاحة الحضرية و ضمان وفرة دائمة, اشار ذات المتدخل الى ان المصالح الفلاحية لولاية الجزائر تسعى الى انشاء بيوت بلاستيكية من عدة اسقف.

من جانبه اكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر, ابراهيم جريبية, ان الايام الاعلامية والارشادية تسهم كثيرا في تطوير فلاحة تعتمد على اسس علمية و محافظة على البيئة.

و اضاف "ان الامر يتعلق بتحسيس الفلاحين حول احترام المسار التقني للرفع من المردودية و تخفيض استعمال المبيدات الحشرية و المواد الكيميائية مع ترشيد استعمال الموارد المائية".

و علاوة على تطوير المنتجات الاستراتيجية (حبوب و زراعات بقولية), فقد اكد السيد جريبية على الفروع التي تتوفر على قيمة مضافة عالية, على غرار تربية النحل التي تسهم في تحسين الظروف المالية للفلاحين الشباب.

للتذكير ان هذا اليوم المصادف لانطلاق الحملة الفلاحية و احياء ستينية عيد الاستقلال, و الذي جرى تحت شعار "50 سنة من الانجازات لبلوغ الامن الغذائي", قد بادرت الى تنظيمه بلدية بئر توتة على مستوى مستثمرة فلاحية تعود لاحد قدماء المجاهدين.