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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الشلف: استلام مركز مكافحة السرطان نهاية سنة 2022

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 17:48     الفئـة : جهـوي
الشلف: استلام مركز مكافحة السرطان نهاية سنة 2022

الشلف - يرتقب أن يستلم مركز مكافحة السرطان بالشلف الذي وصلت نسبه تقدم الأشغال به حاليا إلى 90 بالمئة, نهاية السنة الجارية, حسبما كشف عنه اليوم الخميس بالشلف وزير الصحة عبد الحق سايحي.

وقال السيد سايحي في تصريح أدلى به على هامش زيارة عمل و تفقد قادته لقطاعه بالولاية أن استلام مركز مكافحة السرطان يرتقب أن "يكون نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من عمليات التجهيز".

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة "سمحت بمعاينة هذا المرفق الصحي الهام و تسجيل بعض التحفظات التي سيتم التكفل بها, و مع انتهاء تقييم عمليات التجهيز ينتظر أن يستلم المشروع مع نهاية السنة الجارية".

ومن المنتظر أن يكون مركز مكافحة السرطان الذي بلغت تكلفة إنجازه أزيد من 5,2 مليار دج قطبا جهويا في مكافحة هذا المرض المستعصي وسيساهم في تخفيف معاناة تنقل المواطنين إلى الولايات المجاورة و تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية بالبليدة و الجزائر العاصمة و وهران.

كما زار وزير الصحة مشروع إنجاز مستشفى الأم و الطفل بحي البرادعي حيث ثمن بالمناسبة الهياكل الصحية الموجودة على مستوى الولاية عامة و التي من شأنها تحسين نسبة و جودة التغطية الصحية و التكفل الأمثل بالمواطن.

وكان السيد سايحي قد حل صبيحة اليوم في زيارة عمل و تفقد لقطاعه, أشرف خلالها على دخول عدة هياكل صحية حيز الخدمة من بينها مستشفى 60 سريرا بعين مران و العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية.

كما عاين وزير الصحة مشروعين خاصين في قطاع الصحة و يتعلق الأمر بالمركز الطبي للتشخيص و تصفية الدم ببلدية أم الدروع و المركز الطبي للجراحة العامة و التوليد ببلدية الشلف.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشلف: استلام مركز مكافحة السرطان نهاية سنة 2022
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 17:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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