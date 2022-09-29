أمطار رعدية مرفوقة محليا بتساقط حبات برد على عدة ولايات

الجزائر - أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية, اليوم الخميس, إلى تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية, مرفوقة محليا بتساقط حبات برد على عدة ولايات من الوطن.

وتخص هذه النشرية المصنفة ضمن مستوى اليقظة "برتقالي", ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف وتيبازة وعين الدفلى وغليزان ومعسكر, حيث من المنتظر ان تمتد فترة صلاحيتها من الساعة 00 03 صباحا الى 00. 15 من يوم غد الجمعة.

و من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بهذه الولايات ما بين 20 و 40 ملم.

كما ستشهد ولايات النعامة (جنوب) وبشار وبني عباس وشمال تندوف --حسب ذات المصدر-- أمطارا مصحوبة برياح و خلايا رعدية, و ذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد يوم غد الجمعة إلى غاية الثاثلة بعد زوال يوم السبت, على أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 30 ملم.