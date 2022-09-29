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خنشلة: حجز أكثر من 44 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 11:09     الفئـة : جهـوي

خنشلة - قامت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة في إطار نشاطاتها الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بحجز 44 ألف و400 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي مع توقيف أربعة (4) أشخاص, حسبما استفيد اليوم الخميس من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فإنه على إثر ورود معلومات إلى عناصر الشرطة بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة مفادها وجود مركبتين سياحيتين محملتين بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية بصدد دخول ولاية خنشلة تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف السيارتين.

ولدى إخضاعهما للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز 44.400 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي من عائدات الاتجار يقدر ب10,9 مليون دج و5 هواتف نقالة وسيارتين سياحيتين مع توقيف 4 أشخاص كانوا على متنهما.

وبعد إتمام اجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم الأربعة بموضوع "تهريب وحيازة ونقل وبيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة" بموجبه تم تقديمهم أمام النيابة المحلية بإقليم الاختصاص.

كلـمات مفتـاحيــة :
خنشلة: حجز أكثر من 44 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 11:09     الفئـة : جهـوي   شارك

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